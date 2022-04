Lavori per la fibra ottica,

cambia la viabilità

MACERATA - Si svolgeranno in via Spalato, Carradori ed Ettore Ricci dal 21 aprile al 2 maggio. Ordinanza della polizia locale sulla sosta e limiti di velocità

15 Aprile 2022 - Ore 15:17 - caricamento letture

Lavori per la realizzazione della rete telefonica in fibra ottica a Macerata in via Spalato, via Carradori e via Ettore Ricci: la polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare temporaneamente la circolazione nelle zone interessate. Dal 21 aprile al 2 maggio (comunque fino al termine dei lavori) ci sarà divieto di sosta con rimozione, limite massimo di velocità di 30 orari, senso unico alternato, strettoia asimmetrica a destra o sinistra.

