MACERATA - Nicola Feliciani, originario di Filottrano, 27 anni, è in servizio alla polizia locale. Arriva da Rimini dove ha conseguito ottimi risultati. L’assessore alla Sicurezza Paolo Renna: «Entra in una grande famiglia che fa un prezioso e delicato lavoro di raccordo tra l'amministrazione comunale, la cittadinanza e la sicurezza»

Dal primo aprile in servizio un nuovo ufficiale al comando della Polizia locale di Macerata. Si tratta di Nicola Feliciani, originario di Filottrano, 27 anni.

A dare il benvenuto al nuovo assunto, l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna. «Nicola Feliciani è entrato a far parte di una grande famiglia, quella della Polizia locale di Macerata, che quotidianamente è chiamata a un prezioso e delicato lavoro di raccordo tra l’amministrazione comunale, la cittadinanza e la sicurezza. Quella dell’agente della Polizia locale è una professione in costante evoluzione e cambiamento e le nuove leve, formate ed esperte, sono le benvenute».

Dopo gli inizi di carriera ad Alba Adriatica e al comune di Arquata, dove oltre ai compiti tipici di Polizia Feliciani ha affiancato l’Ufficio tecnico nei compiti di Polizia edilizia legata al post-sisma del 2016 (ricevendo un encomio per una operazione di polizia giudiziaria svolta unitamente ai carabinieri per la denuncia per furto di due persone trovate a caricare ferraglie tra le case sventrate dal sisma), a fine 2020 è stato assunto dal comando di Rimini in qualità di ufficiale di Polizia locale. Qui, per un anno, ha coadiuvato la direzione del reparto Mobilità e sicurezza stradale, dove ha effettuato, tra l’altro, un’indagine per truffe assicurative che ha portato alla denuncia di due truffatori e al collegamento degli stessi ad altre truffe portate a termine in tutto il territorio nazionale. Per i successivi sei mesi è stato nominato responsabile del Nucleo sicurezza urbana specializzato in contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, anti prostituzione e contrasto al degrado urbano. Anche in questo caso Feliciani ha ricevuto un encomio per l’attività di polizia giudiziaria, per aver smantellato una banda di spacciatori tunisini che si erano insediati abusivamente in un edificio privato, occupandolo.

