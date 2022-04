Facoltà universitarie in campo

per il torneo misto di volley

CAMERINO - Organizzato dal Cus Camerino su iniziativa della Rappresentante sportiva di Ateneo Maria Faganello, che ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti e atlete iscritti in 12 squadre

15 Aprile 2022 - Ore 10:48 - caricamento letture

Grande successo per il Torneo Interfacoltà Unicam 2022 di volley, conclusosi nella splendida cornice del PalaOrsini mercoledì 13 aprile. Organizzato dal Cus Camerino su iniziativa della Rappresentante sportiva di Ateneo Maria Faganello, che ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti e atlete iscritti in 12 squadre (con l’obbligo di tenere almeno 2 ragazze in campo) che hanno coinvolto i corsi di laurea in Informatica, Ctf, Farmacia, Matematica, Fisica, Biosciences and Biotechnology, Chimica, Scienze Gastronomiche e Geologia oltre alla sede di Medicina Veterinaria a Matelica.

Atto conclusivo presentato da Marco Moscatelli, alla presenza del presidente e del segretario generale del Cus Camerino, Stefano Belardinelli (che ha ricordato il preside Maurizio Cavallaro e chiesto un attimo di silenzio) e Roberto Cambriani, di una delegazione della Cbf Balducci HR Macerata, la squadra che tanto bene sta rappresentando il territorio maceratese nella Serie A2 femminile, con il presidente Pietro Paolella e le giocatrici Federica Stroppa ed Alice Gasparroni; oltre a loro hanno partecipato alla serata ed alle premiazioni il primario del reparto ortopedico dell’ospedale di Camerino Leonardo Pasotti e l’arbitro Fipav Alberto Capradossi.

Primo posto per la squadra Windows (Informatica), che ha battuto in finale Matemazzi (Matematica), completa il podio Paris San Gennaro (CTF); premiati come migliori giocatori Sofia Occhialini e Lorenzo Santarelli. «Sicuramente è una grande soddisfazione vedere un successo ed una partecipazione così numerosa – ha dichiarato Maria Faganello – È sempre bello far qualcosa per questo territorio e per questi ragazzi – Ancora una volta lo sport si è dimostrato un ottimo mezzo per mettersi alla prova e per creare relazioni ed unità»

