Coldiretti Macerata in lutto:

è morto Manilio Aliberti,

storico dirigente della federazione

CIVITANOVA - Si è spento a 98 anni, aveva la passione per il giornalismo. Il funerale domani alle 10 nella chiesa di San Francesco

15 Aprile 2022 - Ore 16:13 - caricamento letture

Coldiretti Macerata piange la scomparsa da Manilio Aliberti, già dirigente della Federazione e scrittore. Viveva a Civitanova. Aliberti è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari ieri all’età di 98 anni. Nato a Monte San Martino nel 1924, agricoltore e dirigente di Coldiretti con la passione per il giornalismo.« Aliberti mosse i primi passi come corrispondente per la Voce delle Marche, il giornale diocesano di Fermo, e poi venne chiamato a dirigere Il Coltivatore Maceratese, il giornale di Coldiretti Macerata all’interno del quale ha curato per anni la rubrica “E’ aperta la discussione” successivamente ribattezzata “Fatti e… misfatti!!!” – si legge in una nota – Colonne all’interno delle quali gli agricoltori lanciavano istanze e proposte. Aliberti ascoltava e rispondeva. Nel 2000 tutte le rubriche sono state raccolte in un volume che, ad oggi, fornisce un eccellente spaccato della società di allora nella quale l’agricoltura era considerata un settore da abbandonare in favore dell’industria. Per decenni in Coldiretti, negli anni 70′ divenne vicedirettore della Federazione maceratese. Il funerale sarà celebrato domani alle 10 alla chiesa di San Francesco a Civitanova».

