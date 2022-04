Blitz al night, identificate 37 persone

e trovate due lavoratrici in nero

CONTROLLI dei carabinieri al "Peccato veniale" di Montecassiano, applicata la sospensione dell'attività (da martedì, per ora rimane aperto) se non verrà regolarizzata la posizione delle dipendenti. Multe per oltre 11mila euro. A Macerata arrestato un 37enne su cui pendeva un ordine di cattura, a Cingoli preso un 54enne condannato in via definitiva per violenza sessuale e sequestro di persona

Lavoratrici in nero e irregolarità: maxi multa (nel complesso di circa 11mila euro) e disposta la sospensione di un night (da martedì, salvo regolarizzazione). L’operazione è stata messa a segno nella notte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Macerata, con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, dei Nas di Ancona, del Nucleo cinofili di Pesaro e dei colleghi di Montecassiano.

Al centro dei controlli il “Peccato veniale”, che si trova proprio a Montecassiano. Durante il blitz i militari hanno identificato 37 persone.

I Nas hanno riscontrato la mancata applicazione dei sistemi e delle procedure di autocontrollo, per cui è scattata una multa di 2mila euro. Mentre il Nil ha trovato due lavoratrici in nero. Questo comporterà la sospensione dell’attività del locale (che al momento resta aperto) dal mezzogiorno di martedì (se nel frattempo non verranno regolarizzate le due dipendenti).



Sempre in nottata i militari del Norm, inoltre, durante un servizio contro lo spaccio in cui sono state identificate 137 persone e controllate 43 autovetture, hanno intercettato nel centro di Macerata un giovane di origini algerine di 37 anni colpito da ordine di cattura emesso dalla procura della procura di Macerata. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Fermo. Mentre stamattina i carabinieri della stazione di Cingoli hanno arrestato un 54enne condannato in via definitiva a 3 anni e 7 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni aggravate e sequestro di persone. Reati commessi dal 2015 al 2017. Anche il 54enne è stato trasferito nel carcere di Fermo.

