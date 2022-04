Antenna telefonica in via Caracciolo

I residenti insorgono

CIVITANOVA - Sta per nascere un Comitato nel quartiere Quattro marine per scongiurare l'installazione di una antenna telefonica a Fontespina. Il 21 aprile è previsto un incontro con i candidati sindaco per conoscere le loro posizioni in merito. Avviata anche una raccolta firme

«Diciottomila euro per commissionare un piano antenne che non esiste. E intanto si continua ad installarle in città». La denuncia arriva da Mauro Rogani, referente di un Comitato che sta per nascere a Civitanova nel quartiere Quattro Marine, in zona Fontespina. La mobilitazione dei cittadini giunge in seguito ad alcuni lavori che hanno interessato un terreno di via Caracciolo dove dovrebbe essere installata l’antenna di un gestore di telefonia mobile.

I cittadini però insorgono e non vogliono restare con le mani in mano. Nei giorni scorsi una delegazione di residenti ha chiesto un incontro in Comune per avere chiarimenti sulla situazione: si è confrontata con il vice sindaco Fausto Troiani e con i funzionari degli uffici preposti, ma le risposte non avrebbero soddisfatto i residenti.

«Non comprendiamo come mai – dice Mauro Rogani – siano stati spesi 18mila euro per incaricare un tecnico di stilare il piano antenne che, dopo due anni, non è ancora stato completato. La nostra impressione – prosegue – è che non ci sia la volontà di realizzarlo definitivamente e, nel frattempo, vengono installate antenne nei terreni cittadini».

Non si ferma qui il Comitato che sta per nascere: ha già organizzato un incontro per il prossimo 21 aprile a cui sono stati invitati i sette candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative. L’obiettivo è di conoscere quali siano le strategie che la nuova amministrazione vorrebbe mettere in campo. A questa iniziativa si aggiunge anche una raccolta firme già avviata dal gruppo e che proseguirà per i prossimi giorni.

