Case popolari, nuovo bando:

ecco i requisiti per fare richiesta

MACERATA - Le domande vanno presentate entro il 13 maggio, la vicesindaca D'Alessandro: «Gli Uffici comunali stanno mettendo in campo il massimo sforzo per assegnare tutti gli alloggi che ci sono a disposizione proprio per andare incontro alle esigenze dei cittadini in un momento così delicato»

12 Aprile 2022 - Ore 15:47 - caricamento letture

È stato pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di Macerata. Gli alloggi assegnati fino a oggi dal Comune in base alla graduatoria stilata con il vecchio bando sono sette, mentre 13 sono in fase di assegnazione.

«L’amministrazione punta molto sulle politiche abitative in quanto l’assegnazione di alloggi, in un momento come quello che stiamo attraversando, rappresenta sicuramente una boccata di ossigeno – ha commentato l’assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro – Gli Uffici comunali stanno mettendo in campo il massimo sforzo per assegnare tutti gli alloggi che ci sono a disposizione proprio per andare incontro alle esigenze dei cittadini in un momento così delicato. In quest’ottica, in pochissimo tempo, sono stati assegnati 7 alloggi e 13 sono in fase di assegnazione».

Le novità introdotte dalla delibera consiliare approvata a febbraio del 2022, che ha permesso la redazione del nuovo bando di assegnazione, riguardano la possibilità di partecipazione al bando dei soggetti Aire; la riserva di alloggi per i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica, per i nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico, per i nuclei composti esclusivamente da soggetti di età non superiore ai 35 anni e per i soggetti appartenenti alle forze dell’ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È stato inoltre aumentato il punteggio legato al reddito Isee del 25% se i richiedenti sono in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo della legge regionale 431/98. Il bando attenziona inoltre maggiormente i disabili, gli anziani e i minori con indennità mensile di frequenza. Il nuovo bando, la cui scadenza è prevista per il 13 maggio 2022, riapre dunque la graduatoria che entrerà in vigore a partire da settembre.

Le domande vanno presentate al Comune dall’11 aprile al 13 maggio 2022 utilizzando l’apposita piattaforma digitale, attraverso le credenziali Spid/Cie/Cns. È possibile collegarsi al link: https://sociali.comune.macerata.it/sicare/benvenuto.php La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità: usufruendo del supporto e dell’assistenza delle organizzazioni sindacali del settoreaAbitativo che attraverso le proprie credenziali inserisce i dati del richiedenti, allega la documentazione obbligatoria, stampa la domanda e provvede a farla firmare al richiedente presentandola poi all’Ufficio competente; in modalità telematica provvedendo autonomamente alla compilazione della stessa e al caricamento degli allegati obbligatorio attraverso le credenziali Spid, Cie, Cns senza quindi la necessità di stampare la domanda; consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di viale Trieste 24 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) o invio tramite Pec all’indirizzo comune.macerata@legalmail.it

