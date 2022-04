Camion abbatte pianta e segnali:

poi si ribalta in un campo

RECANATI - L'incidente è avvenuto intorno alle 14. Non ci sono feriti

Camion abbatte una pianta, dei cartelli e si ribalta in un campo. È successo a Recanati, in località Chiarino, intorno alle 14 di oggi. A bordo del mezzo c’erano due persone che non sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Civitanova. Il camion, che trasportava del materiale edile, si trovava su strada Addolorata e andava verso Chiarino quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo è uscito di strada abbattendo un albero e dei cartelli stradali.

