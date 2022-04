Auto in fiamme lungo la strada,

intervengono i vigili del fuoco

CIVITANOVA - E' successo intorno alle 13,30 in via Cavalcanti, il conducente è riuscito a scendere e ha allertato i pompieri

Auto a fuoco in via Cavalcanti a Civitanova. E’ successo poco prima delle 13,30, immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, chiamati dal conducente del veicolo che è riuscito a scendere e ad allertare i soccorsi. L’uomo alla guida di una Peugeot 206 stava percorrendo la zona residenziale nei pressi di Villa Eugenia quando si è accorto delle fiamme divampate dal cofano della vettura. I pompieri hanno prontamente spento l’incendio e messo in sicurezza il veicolo.

(Redazione Cm)

(foto di Federico De Marco)

