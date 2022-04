Blengini carica la Lube:

«Semifinale difficile ed esaltante,

preparati per le sfide decisive»

PLAYOFF SCUDETTO - Giovedì all'Eurosuole Forum gara 1 della serie contro Trento, la seconda sfida slitta a lunedì 18 aprile. Il tecnico biancorosso: «Siamo riusciti a superare i quarti in due match e ci troviamo dove volevamo essere per giocarci la parte clou della stagione»

11 Aprile 2022 - Ore 15:25 - caricamento letture

«Ci attende una serie difficile, incerta ed esaltante contro avversari di altissimo livello». Con queste parole coach Blengini inquadra la sfida contro Trento, semifinale scudetto con gara 1 in programma giovedì alle 20,30 all’Eurosuole Forum (continua la prevendita biglietti al botteghino e su lubevolley.vivaticket.it). Intanto, la Lega Volley ha ufficializzato lo slittamento di gara 2 a lunedì 18 aprile (alle 18 con diretta Volleyballworld.tv e Radio Arancia) sul campo della Blm Group Arena di Trento. Il match era previsto inizialmente il 17 aprile alla stessa ora e nello stesso impianto.

Chicco Blengini, l’allenatore campione d’Italia, sta cercando di preparare il roster cuciniero a una battaglia sportiva che si preannuncia dura, sia dal punto di vista tecnico sia da quello agonistico, contro un collettivo già in Finale di Cev Champions League e ora intenzionato a sgambettare i detentori del tricolore.

«Al di là delle qualità di una squadra già molto forte, Trento attraversa un momento magico – spiega il tecnico biancorosso -. Dopo la sconfitta al tie break in gara2 dei quarti, i gialloblù sono riusciti vincere dei match molto difficili da affrontare in sequenza. Lo hanno fatto dimostrando anche grande capacità di adattamento alle difficoltà, come in occasione dell’infortunio di Kaziyski con Perugia. Ci aspettiamo una squadra ben strutturata e cresciuta molto durante l’arco della stagione. I trentini ora possono far leva su una fase di entusiasmo e grande fiducia. Per noi è un momento atteso fin da quando si progettava la costruzione della squadra e si programmava il lavoro – conclude Blengini -. Quello che conta è sempre arrivare preparati alle sfide decisive. Siamo riusciti a superare i quarti in due match e ci troviamo dove volevamo essere per giocarci la parte clou della stagione. Incontriamo un team altrettanto determinato e motivato».

