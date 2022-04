Padel, torneo nazionale a Macerata

La premiazione delle coppie vincenti

LE FINALI della competizione Tpra del doppio maschile e del doppio misto si sono tenute questa mattina negli impianti del circolo Torresi

10 Aprile 2022 - Ore 15:32 - caricamento letture

Padel, 90 giocatori a Macerata per il torneo nazionale. Si sono tenute questa mattina, negli impianti padel del circolo tennis Giovanni Torresi in via Dante, le finali del torneo Tpra che ha visto arrivare da tutte le Marche coppie di padelisti che si sono sfidati a colpi di schiacciate e sponde per la vittoria. Per il torneo maschile, hanno vinto Massimo Coppari e Mirko Mastrocola, trionfatori contro la coppia finalista Andrea Bacaloni e Andrea Remia. Nel doppio misto, vincono Andrea Remia e Giulia Torresi contro Andrea e Sofia Bacaloni. Presenti alla premiazione Emiliano Guzzo, presidente regionale Fit, Fabio Romagnoli, delegato provinciale del Coni e Francesco Torquati, della Pneusmarche, sponsor del torneo.

