La Regione alla Bit,

36 eventi in tre giorni

MARCHE - Andrea Putzu, presidente della II Commissione consiliare con delega al Turismo, ha inaugurato lo stand visitato dal ministro Garavaglia: «Ci ha ringraziato per il lavoro che stiamo facendo per promuovere il nostro territorio»

10 Aprile 2022 - Ore 13:06 - caricamento letture

Si è aperta questa mattina, nei padiglioni della Fiera Milano City, l’esperienza della Regione Marche alla Borsa Internazionale del Turismo. «Saranno tre giorni in cui le Marche avranno la possibilità di mostrare a tutto il mondo le proprie bellezze e le proprie potenzialità e lo farà con un ricco calendario di eventi che contraddistinguerà lo stand regionale – si legge in una nota -. Saranno 36 infatti gli eventi organizzati da oggi fino alla chiusura di martedì. Tra questi è previsto un ricco cartellone di spettacoli, di itinerari culturali, artistici e enogastronomici, di eventi e manifestazioni sportive.

Ad inaugurare il padiglione delle Marche è stato il Presidente della II Commissione consiliare, con delega al Turismo, Andrea Putzu. «È stato un onore poter inaugurare la Bit per le Marche dove ho portato anche i saluti del Presidente Acquaroli. Il 2022 vuol essere per il turismo l’anno della ripartenza e la Regione Marche non poteva mancare a questo grande appuntamento – esordisce Putzu – grazie al nostro stand, i cui allestimenti sono stati attentamente progettati per poter riproporre al meglio gli scorci e i simboli più caratteristici del nostro territorio, ospiteremo anche tutti gli operatori e gli enti regionali maggiormente attivi in ambito turistico, creando di fatto una grande sinergia volta a potenziare al massimo l’attrattività del nostro territorio. Ci tengo infine ad esprimere soddisfazione per la visita allo stand delle Marche del Ministro del Turismo Garavaglia e per averci ringraziato per il lavoro che stiamo facendo per promuovere la nostra Regione». Il Presidente Putzu, in conclusione del suo intervento inaugurale, ha anche elencato i principali interventi normativi emanati dall’insediamento della Giunta Acquaroli ad oggi, tra cui la legge regionale sui borghi e quella sull’enoturismo, oltre che la creazione dell’Atim, l’agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione.

