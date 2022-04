Green day in spiaggia,

«raccolti 295 chili di rifiuti»

CIVITANOVA - L'iniziativa si è svolta oggi sul lungomare nord

«Raccolti 295 kg di rifiuti in spiaggia durante il Green day», evento di sensibilizzazione ambientale organizzato da Plastiglomerate e Cosa Vostra, che si è svolto questa mattina sul lungomare nord di Civitanova.

Il beach clean up si è strutturato sotto forma di gioco a squadre: i partecipanti sono stati divisi in gruppi eterogenei transgenerazionali per favorire la socialità; a ognuno è stato assegnato un kit contenente sacchetti e guanti per la raccolta.

Ha vinto il gioco, raccogliendo 116 kg di rifiuti, la squadra Archive, capitanata da Federico Ciriaci. I premi sono stati realizzati, in ottica transgenerazionale, da alcuni studenti in collaborazione con il corso di pittura del Centro Anziani: sacchettini di cotone pitturati contenenti delle mele.

«Il nostro obbiettivo è dimostrare quanto sia importante per la nostra città affrontare il problema dell’inquinamento marino – scrivono gli organizzatori in una nota – soprattutto sensibilizzando le nuove generazioni. Abbiamo quindi proposto e promosso tra i giovani le opportunità e le iniziative messe in atto dalla Commissione europea e del Parlamento europeo con focus su #EUGreenDeal».

L’evento è stato patrocinato della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con l’alto patrocinio del Parlamento europeo. Presente Alessia Pacini, digital leader della Rappresentanza a Milano della Commissione europea.

«L’unica candidata sindaca presente, è stata Silvia Squadroni – sottolineano gli organizzatori, tra i quali figurano (va detto) alcune giovani candidate consigliere della coalizione della stessa Squadroni – Nessuno degli altri candidati, fatta eccezione per la Paglialunga che non ha partecipato per impegni pregressi, ci ha comunicato la sua assenza preventivamente. Siamo dispiaciuti, considerato che abbiamo invitato sia personalmente alcuni candidati all’incontro di Assoittico del 28 marzo, sia inviato a tutti un formale invito via mail».

