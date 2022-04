Apre “Sì Con Te” a Fontespina (Video)

«Al servizio di un quartiere riqualificato»

CIVITANOVA - Inaugurato il nuovo supermercato nell'area dell'ex Liceo Scientifico. Sinergia della Ce.Di. Marche con Provincia e Comune per gli spazi esterni e la viabilità

2 Aprile 2022 - Ore 14:53 - caricamento letture Taglio del nastro con il sindaco Fabrizio Ciarapica e l'ex presidente della Provincia Antonio Pettinari

Nasce un supermercato ma anche un quartiere riqualificato dove per anni l’abbandono dell’ex Liceo Scientifico di Fontespina aveva creato un’area di degrado per la città di Civitanova. Due anni fa la cessione da parte della Provincia alla società dei market “Sì Con Te” ed oggi il taglio del nastro dei locali, con il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’ex presidente della Provincia Antonio Pettinari e i dirigenti della Ce.Di Marche proprietaria del marchio.

A gestire il supermercato l’imprenditore Pierluigi Cosignani. Mille e settecento metri quadri di superfice con oltre 40 dipendenti, per la maggior parte provenienti dal territorio, una grande area dedicata al fresco, la pescheria presa d’assalto dai primi clienti all’apertura, la novità del sushi preparato in loco ogni giorno. «Prima di tutto attenzione al servizio, – spiega Cosignani – vogliamo essere un punto di riferimento per la comunità con dei collaboratori veramente eccezionali». «Un bel biglietto da visita anche per i turisti che arriveranno» aggiunge il direttore marketing Sauro Sasso.

Ampio parcheggio, una nuova rotatoria, giardini e viabilità fanno esultare anche gli amministratori presenti: «Ogni volta che passavo di qui – dice Antonio Pettinari – avevo un tuffo al cuore nel vedere quel manufatto sempre più in degrado, abbiamo dato una risposta importante alla cittadinanza». «Un bell’esempio di sinergia pubblico/privato – ribadisce il sindaco Fabrizio Ciarapica – non è solo una struttura commerciale a servizio del territorio ma anche una riqualificazione del quartiere e nuova occupazione»

Enzo Santoni, direttore generale Ce.Di. Marche ricorda che la coperativa è leader per quota di mercato in regione e con una storia di 50 anni: «Puntiamo su qualità e convenienza». Soddisfazione anche del presidente del Consiglio di Gestione Ce.Di. Marche Silvio Moroni: «Finalmente colmiamo una lacuna, siamo radicati capillarmente nelle Marche ma mancava Civitanova». Il presidente del Consiglio di Sorveglianza della cooperativa Renato De Angelis in un’ottica di sviluppo annuncia anche prossime aperture a Pesaro, Fano e Ascoli.

(articolo promoredazionale)



© RIPRODUZIONE RISERVATA