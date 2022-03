MorroValle d’Armonia

omaggia le donne

con Luisa Sello e Le Agane

EVENTO - L'appuntamento è per sabato 5 marzo, dalle 21.15, all’auditorium San Francesco

Un omaggio alla Musica al femminile è al centro del secondo appuntamento della prima edizione di MorroValle d’Armonia, la Stagione promossa dal Comune di Morrovalle con la direzione artistica del Maestro Alfredo Sorichetti. Sabato 5 marzo, dalle 21.15, riecheggeranno all’auditorium San Francesco le note armoniose di Luisa Sello e Le Agane, in una serata che vuole essere un momento di riflessione e di avvicinamento all’8 marzo, Giornata internazionale della donna.

A Morrovalle sarà quindi ospite la celebre flautista Luisa Sello, artista internazionale di alto profilo, formatasi alla prestigiosa scuola di Parigi e docente al Conservatorio di Trieste, all’Accademia Orpheus di Vienna e alla New Bulgarian University. Scelta dal Ministero italiano dei Beni culturali per rappresentare la musica italiana, nel curriculum di Luisa Sello figurano collaborazioni con i più grandi direttori d’orchestra e compositori. Con lei si esibirà il sestetto Le Agane, composto da Sara Brumat (flauto), Veronica Bortot (ottavino), Ksenija Franeta (flauto in sol), Tijana Krulj (flauto basso), Elena Pelos (danza) e Ilaria Prelaz (microteatro).

Usando l’intera famiglia dei flauti traversi, dall’ottavino, al flauto in do, al flauto in sol al flauto basso, Luisa Sello e Le Agane creeranno così un vero e proprio “gruppo orchestrale”, capace di riproporre anche i brani più complessi. Il programma della serata spazierà allora dal Rinascimento ai contemporanei, passando da brani scritti appositamente per l’ensemble a composizioni del repertorio più conosciuto ed elaborato per l’insolita formazione. Da Čajkovskij ad Astor Piazzolla.

«Luisa Sello & Le Agane – le parole del Maestro Sorichetti – ci accompagnano in un percorso alla scoperta (e riscoperta) della figura femminile, delle qualità, delle peculiarità, della forza delle donne. Partiremo proprio dal mito, dalle Agane, e arriveremo ai giorni nostri, ricordando così battaglie e conquiste fatte negli anni in termini di diritti. Anche per questo motivo il concerto si realizza in collaborazione con le Pari Opportunità della Regione Marche».

