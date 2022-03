Istao: Marcolini lascia la presidenza,

Baldassarri verso la nomina

NOMINE - L'annuncio ieri durante il CdA della business School. L'assessore Castelli ha proposto, al suo posto, il professore, già vice ministro dell'Economia

1 Marzo 2022 - Ore 14:29 - caricamento letture

Il maceratese Pietro Marcolini si è dimesso dalla presidenza dell’Istao dopo 6 anni. Lo ha annunciato durante il CdA di ieri per la discussione dei bilancio consuntivo e preventivo. Mario Baldassarri, già vice ministro dell’Economia, si prepara per prendere il suo posto. A suggerire il suo nome l’assessore regionale Guido Castelli

«L’imminente disimpegno – si legge in una nota dell’istituto – era stato annunciato ai soci già nei mesi scorsi quando, allo scadere del suo precedente mandato, si era impegnato ad accompagnare l’Istituto fino alla consegna delle proposte di riforma dello Statuto e all’uscita in sicurezza dell’Istao dalla pandemia».

Applauso unanime a Pietro Marcolini da parte dei componenti del CdA per il lavoro svolto in questi 6 anni al timone della prestigiosa Business School. «Il presidente uscente ha guidato l’Istituto in tempi complessi caratterizzati dal sisma del 2016, con la conseguente situazione economica attraversata dalla nostra regione, e dalla successiva pandemia. Il suo operato si è concentrato su due aspetti, il risanamento del bilancio dell’Istituto e l’adeguamento e aggiornamento dei programmi di formazione e ricerca in funzione delle nuove esigenze del mercato. Su questa traiettoria si è costruita la strategia dell’Istao che ha visto l’ingresso di nuove imprese nella propria compagine sociale, ha contribuito ad accompagnare lo sviluppo locale regionale con progetti di assistenza tecnica sul territorio e ha partecipato, con partners extra regionali, a bandi di carattere nazionale. Anche sul fronte della formazione manageriale, oltre a dare continuità ad uno dei Master più longevi in Italia, quello in Strategia e Management d’Impresa accreditato Asfor e giunto alla 56° edizione, l’Istao di Marcolini ha posto le basi per nuove progettualità su nuovi settori (il Data Science per l’Impresa, ad esempio, o il Ppp e il Project-Finance) e ha introdotto metodologie di formazione innovative in ambiti prima inesplorati dall’Istituto (ad esempio II Management delle aziende socio-sanitarie e assistenziali).

Durante la discussione in CdA la Regione Marche, tra i soci partecipanti dell’Istao, attraverso il suo rappresentante l’assessore Guido Castelli, ha avanzato la candidatura del professore Mario Baldassarri quale futuro presidente dell’Istituto. La proposta ha avuto larghi apprezzamenti e verrà sottoposta alla valutazione dei comitati rappresentanti le tre categorie dei soci, partecipanti, sostenitori e onorari, convocati per la prossima settimana. Entro la fine di marzo sarà riunita l’assemblea che eleggerà il nuovo presidente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA