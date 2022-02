Atletica Avis Macerata protagonista

nel Trofeo invernale dei lanci

ATLETICA - In attesa dei Campionati italiani assoluti, che si terranno ad Ancona il prossimo fine settimana, ottimi risultati per gli atleti in forza alla società del capoluogo. Esordio in maglia bianca-rossa per il talento Gregorio Giorgis

24 Febbraio 2022 - Ore 19:17 - caricamento letture



Mentre l’attività indoor è pronta per l’appuntamento più importante dell’anno (i Campionati italiani assoluti in programma ad Ancona il prossimo fine settimana), è arrivato a conclusione anche il Trofeo invernale dei lanci che dopo due fasi regionali nei mesi di gennaio a Fermo e febbraio a San Benedetto del Tronto, hanno messo in evidenza risultati molto interessanti e lanciatori che si preparano per l’ultimo appuntamento in programma a Mariano Comense, anch’esso nel fine settimana. In casa Avis Macerata molti i motivi di soddisfazione con la novità più importante rappresentata dall’esordio in maglia bianco-rossa di Gregorio Giorgis fortissimo atleta proveniente dalla Libertas Città di Castello, vice campione italiano junior nel lancio del martello a Rieti nel 2021 con la misura di 71,28, ma con un accredito nell’anno di 71,02, con l’attrezzo da kg. 6, che ha esordito nelle Marche, categoria promesse con la stupefacente misura di 65,57 con l’attrezzo del settore assoluto kg. 7,257. Compagno di allenamento di Giovanni Faloci, lo troviamo negli anni nelle graduatorie nazionali della specialità nelle posizioni di vertice sia nella categoria cadetti che allievi. Il fortissimo atleta umbro ha partecipato lo scorso anno agli Europei junior a Tallinn (Est) e successivamente ai mondiali junior a Nairobi (Eth). Un numero uno della specialità che vestirà la maglia dell’Avis Macerata nel fine settimana a Mariano Comense in corsa per il podio.

Nel lancio del giavellotto ancora un exploit di Emanuele Salvucci a Fermo con la misura di 68,11 che è al momento la quarta misura d’Italia, anche lui in campo domenica per confermarsi e guadagnare una finale nazionale. Nella stessa specialità in progresso Giovanni Stella Fagiani junior che con l’attrezzo olimpico g. 800 che si è migliorato fino a m. 52,85, con un altro nome nuovo schierato dall’Avis Damiano Colais junior, proveniente sempre da Città di Castello, che si è presentato con l’ottima misura di 49,52 Già in buona forma la discobola Marangoni Chiara che ha lanciato a Fermo a m. 34,26.

© RIPRODUZIONE RISERVATA