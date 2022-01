E’ morto Vincenzo Broglia,

decano degli ambulanti

CINGOLI - Il commerciante era conosciutissimo nel territorio per la sua attività di venditore di abbigliamento e tessuti. I funerali si terranno domani (domenica 30 gennaio) alle 15 nella collegiata di Sant'Esuperanzio

29 Gennaio 2022 - Ore 09:09 - caricamento letture

di Leonardo Giorgi

Una chiacchierata lungo il corso, un furgoncino pieno di abbigliamento e tessuti, un sorriso mai negato. Sono solo alcuni dei ricordi che rimarranno nella comunità di Cingoli quando i pensieri andranno a Vincenzo “Vincé” Broglia, morto ieri mattina all’età di 88 anni. Storico commerciante del centro storico, Vincenzo, grazie alla sua decennale attività da ambulante, si è fatto conoscere bene anche nei mercati di Macerata, Apiro e molti altri comuni del territorio, tra cui Cupramontana. Un mestiere di cui Vincé conosceva tutte le sfumature e che ha sempre svolto con intelligenza e con successo, grazie anche all’innata capacità di saper parlare a tutti, oltre all’estrema competenza nel consigliare e descrivere i prodotti che vendeva. Ma, oltre al lavoro, Vincenzo Broglia è stato ed è una delle figure più importanti nella vita sociale del Balcone delle Marche. Non a caso, in queste ore, si rincorrono sui social una serie smisurata di dediche e ricordi legati all’88enne. Vincé ha sempre lavorato, girato in bici e scarpinato (ha partecipato a decine di pellegrinaggi Macerata-Loreto e ad altrettanti cammini verso le grotte di Santa Sperandia) per le strade di Cingoli finché il Covid non lo ha fermato, lasciandogli strascichi insormontabili. Sempre a causa del virus lo scorso anno aveva perso la moglie.

Vincenzo lascia i figli Lorella, Roberto e Beatrice, Michela e Vittorio, i fratelli Nella, Massimo e Giovannino, i nipoti Luca, Alice, Sara e Elisa. In tantissimi parteciperanno domani (domenica 30) ai funerali, che si terranno alle 15 nella collegiata di Sant’Esuperanzio di Cingoli.

