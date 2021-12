Più di 4 milioni di euro

a tutela dell’artigianato:

come accedere al bando

LA CNA organizza per lunedì 20 dicembre alle 19,15 una diretta zoom. Federica Carosi e Paola Fava risponderanno a tutte le domande delle imprese interessate

17 Dicembre 2021 - Ore 14:23 - caricamento letture

In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi che fisseranno tempi e modulistica per la presentazione delle domande, la regione Marche ha deliberato risorse per complessivi 4 milioni e 548mila euro destinati alla tutela, allo sviluppo e alla promozione dell’artigianato marchigiano. Le risorse sono state ripartite in otto diverse misure, quattro destinate all’artigianato marchigiano e altre quattro specifiche per l’artigianato artistico tipico e tradizionale. Si finanzieranno, con tassi di aiuto dal 50 all’80%, la creazione di nuove imprese e gli investimenti di sviluppo per le imprese esistenti come, ad esempio, digitalizzazione, ammodernamento strutturale, acquisto macchinari, commercializzazione e molte altre tipologie di spesa. Per illustrare il dettaglio di tutte le misure di aiuto previste, la Cna Macerata organizza per lunedì 20 dicembre alle 19,15 un webinar in diretta zoom. La referente Cna Macerata del settore, Federica Carosi, e Paola Fava, responsabile dei crediti speciali per il confidi regionale Uni.Co., risponderanno a tutte le domande delle imprese interessate. Per partecipare alla videoconferenza web occorre inviare una richiesta via mail all’indirizzo comunicazione@mc.cna.it. Gli uffici Cna sono pronti a fornire tutte le delucidazioni necessarie agli interessati e il proprio aiuto per partecipare al bando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA