«In memoria di Marco Ferracuti

intitoliamogli la nuova scuola»

PROPOSTA - Il gruppo Per Matelica ha presentato una mozione in Consiglio comunale per dare al futuro plesso il nome del consigliere morto a 50 anni

11 Dicembre 2021 - Ore 22:10 - caricamento letture

La nuova scuola primaria di Matelica si potrebbe intitolare alla memoria di Marco Ferracuti, l’ex consigliere comunale 50enne prematuramente scomparso una settimana fa, a causa di un’emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo. A lanciare la proposta in una mozione sono stati i suoi colleghi consiglieri, che durante l’amministrazione guidata dall’ex sindaco Alessandro Delpriori lanciarono la proposta di costruire una nuova scuola. «Il gruppo consiliare Per Matelica – si legge nella mozione – impegna la giunta ed il consiglio comunale a intitolare il plesso scolastico che verrà costruito per la scuola primaria, alla memoria di Marco Ferracuti. Impegna altresì il sindaco e l’assessore competente a convocare a stretto giro una riunione del consiglio di istituto per chiedere la ratifica di questa mozione. Contestualmente a richiedere alla Prefettura la deroga rispetto ai 10 anni dal decesso previsti, per l’intitolazione di un bene pubblico, come già accaduto recentemente a Matelica per piazzale don Franco Paglioni». Concludono i consiglieri di minoranza: «Sono giorni difficilissimi per noi. Però guardiamo avanti e facciamo tutto quello che avevamo iniziato con Marco. Quando decidemmo di ricostruire la scuola, Marco era seduto accanto ad Alessandro, Anna Grazia e Massimo. Ha seguito tutto il progetto e da sempre ha lavorato per fare la scuola più bella e più funzionale possibile. Era presidente e fondatore del Co.Ge. Era membro col Consiglio di istituto e l’Istituto comprensivo ha tributato il ricordo più bello. Questa volta non è politica, non deve e non può entrarci. È solo rispetto, gratitudine e ricordo verso un uomo straordinario, un padre premuroso che aveva il servizio alla comunità come suo modo per essere felice. Grazie ancora Marco, questa mozione è poca cosa, speriamo che ne sarai felice».

(M. Or.)

