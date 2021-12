Difesa della costa a Scossicci:

incontro con l’assessore Aguzzi

PORTO RECANATI - Il consigliere Elena Leonardi: «Dopo aver concluso i lavori per il tratto sud serve una accelerazione per la parte nord»

«Stiamo lavorando a un progetto per step per poter intervenire in località Scossicci a Porto Recanati e porre rimedio all’annosa problematica dell’erosione costiera che rappresenta una tematica importante anche per il turismo e i risvolti occupazionali. Abbiamo conseguito un risultato importante per il tratto sud di Porto Recanati grazie al lavoro di squadra con la Regione, dopo lunghi anni di attesa. Ora serve un’accelerazione anche per quel che riguarda, il tratto nord», così il consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Elena Leonardi, al termine della riunione, svoltasi martedì scorso negli uffici della Regione ad Ancona, alla quale hanno preso parte l’assessore Stefano Aguzzi, l’amministrazione comunale di Porto Recanati e una rappresentanza dell’Abat degli operatori della zona di Scossicci.

«Voglio ringraziare l’assessore Stefano Aguzzi per la disponibilità e l’attenzione che sta dedicato al fenomeno dell’erosione costiera. Voglio solo ricordare come lavori sospesi dal marzo 2020 per esaurimento dei fondi, siamo riusciti, in poco tempo, a portarli a compimento per il tratto sud con un lavoro di equipe per terminare un intervento così importante per il nostro litorale. Adesso, occorre mettere in sicurezza il tratto nord, a Scossicci, che è più in sofferenza, così come ho rimarcato all’assessore. Sono consapevole che si dovrà lavorare per avviare un percorso per step, basato su uno studio di fattibilità che ci possa consentire di effettuare interventi mirati in base alle risorse finanziarie a disposizione e che intercetteremo. Nel Piano di difesa delle aree costiere approvato lo scorso anno dalla Regione si prevede un costo di oltre 20 milioni di euro, per questo il progetto è stato inserito fra quelli che potrebbero trovare copertura con le risorse del Pnrr o, in subordine, trovare copertura nell’ambito della programmazione dei Fondi europei del prossimo settennato con le risorse assegnate alle Marche. Abbiamo visionato un progetto commissionato dalla precedente Amministrazione comunale e consegnato nelle scorse settimane. Una base di partenza che sarà presa in esame nel prossimo incontro che sarà convocato con i tecnici della Regione e la stessa Amministrazione di Porto Recanati. Ho ribadito durante la riunione – conclude Elena Leonardi – che percorreremo tutte le strade possibili per conseguire dei risultati attraverso step funzionali basati su un progetto esecutivo».

