E’ morto Gianmario Brizioli,

decano dei veterinari

MACERATA - Aveva 91 anni. Fu il primo nelle Marche ad aprire una struttura medico-chirurgica per la cura degli animali da affezione. Il funerale si svolgerà domenica alle 9.30 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore

3 Dicembre 2021 - Ore 10:52 - caricamento letture

di Luca Patrassi

Si è spento questa mattina, all’età di 91 anni, il dottor Gianmario Brizioli, medico veterinario che ha segnato un pezzo di storia della città e della disciplina medica citata. Il dottor Brizioli lascia la moglie Silvana Donati ed i figli Carlo, Riccardo e Enrico, amministratore delegato del gruppo Kos Care. Originario di Chiaravalle (dove era nato il 5 ottobre del 1930), si era laureato in Veterinaria ed ha sempre svolto la professione nel capoluogo maceratese, dove abitava in viale don Bosco, diventando un punto di riferimento per capacità e intraprendenza imprenditoriale: fu il primo nelle Marche ad aprire una struttura medico-chirurgica per la cura degli animali da affezione, la “Clinica del cane” inaugurata diversi decenni fa nella zona Due Fonti nel capoluogo maceratese. Impegno professionale che gli era riconosciuto da diverse generazioni non solo di maceratesi, ma di diverse province vista la capacità di dare risposte e di essere al passo con i tempi anche dal punto di vista delle dotazioni tecnologiche. Un professionista attivo anche nel sociale stante il ruolo svolto in alcune associazioni e in particolare nei Lions: con il dottor Brizioli se ne va un pezzo di storia della città, esce di scena un personaggio che ha segnato un’epoca, non solo per l’aspetto professionale. Il rito funebre si svolgerà domenica alle 9.30 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA