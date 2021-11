‘Mmoccò de menestra

te ‘commeda lu stommicu

LA DOMENICA con Mario Monachesi

di Mario Monachesi

“De menèstre se n’adè sempre ttroate e, ancora se ne ttroa (se ne preparano) ‘na caterva. Da quelle de ‘na orda, co’ la pasta fatta a casa: straccetti, tacchitti e tajulì’ co’ lo cece, co’ li fascioli, co’ le coteche, co’ la ciocca (testa) de lu porcu, co’ l’ossu de lu prisuttu, co’ lo vrodo de lardo, cipolla e sale, riso co’ le patate, pancotto, fette (pa’ co’ vrodo e ou), menèstre de farro, de cicerchja, passatèlli (ricetta romagnola ma molto nota anche nelle Marche), menèstra ‘mperiale (imperiale, colorata), ecc, ecc, a quelle più sbrigative de ogghj, co’ li vari formati cumpri (acquistati) e co lo vrodo de li dadi: spaghetti strigati, puntine, stelline, peparini, ditalini, ministrù co’ cunchijette, moccolottelli, ecc, ecc”.

☆

“La menèstra fa vèlle guance”.

☆

“La menèstra è la salute dell’omu”.

☆

“O magni ‘sta minestra o sardi la finestra”.

☆

“Minestra salata, coca ‘nnamorata”.

☆

“Donna a la finestra, la gatta su la minestra”.

☆

“Quello che a marzu mette fori la testa (quello che nasce nell’orto a primavera), adè robba vona pe’ la minestra”.

☆

“Tra tutta ‘sta tradizió’ culinaria de vrodi gustusi e fumanti, ce sta tre andiche menèstre ‘nvernali che ogghj non se fa più: Spizzicasanti co’ li fascioli, Fagiolina e Menèstra o pancotto de cece”.

☆

“SPIZZICASANTI CO’ LI FASCIOLI”

“D’inguèrno la vergara pe’ varià un po’ lo magnà’ facia ‘na pasta menèstra co lo sugo de fascioli. Mentre quist’urdimi cucia, essa mittia su un suffrittu de cipolla, selliru (sedano) e conserva, po’ dentro ce vuttava li fascioli cotti co’ tutta l’acqua de cuttura e lasciava ‘nsapurì’. Intanto su lu taulì’ tirava ‘na sfoja senz’oe, solo acqua, farina e sale. Po’ la tajava a tajatelle grossolane che, cotte dentro l’acqua vujita facia li pallotti, cioè se ‘ppiccicava tra de èsse. Da qui lu nome spizzicasanti, pensènno cioè che li Santi, essènno tanti, statia sempre ‘ppiccicati unu addosso all’atru. ‘Na orda cotte, le ‘ccunnia co’ li fascioli e co’ lo vrodo a sughetto”.

☆

“FAGIOLINA”

“Adèra ‘na menèstra che se facia da noèmbre (novembre) a aprile e, se preparava, co’ ‘na qualità de fascioli che ogghj non se troa piu, de nome fascioli giunchiti o ‘ntracchjati, cioè morbidi e senza scorza. ‘Sti fascioli adèra grossi quanto ‘na linticchja, de colore marrone-grigiastro e, ‘na orda cotti, se sfarinava anche senza toccalli. Dopo ‘na notte a bagnu, a la matina la vergara li mittia a coce dentro ‘na pigna co’ gghjà acqua tepeda (tiepida). Mano a mano che l’acqua se cunsumava, ce se ne ‘gnuggnia (aggiungeva) atra. A metà cuttura, “se sbrodava”, cioè se cambiava l’acqua mettènnocene atra gghjà vujita. Intanto, in una seconda pigna preparava un soffritto de cipolla, selliru e conserva e po’ dentro ce vuttava li fascioli gghjà cotti co’ tutta l’acqua, facènno ‘nsapurì’ pe’ ‘na jicina de minuti. Se putia magnà’ pure cuscì ma, de solitu, la vergara dentro ‘gni piattu ce mittia pure che fetta de pa’ refatto, saziava certamente de più”.

☆

“MENÈSTRA O PANCOTTO DE CECE”

“Questa adèra in bianco, senza conserva, solo ojo e tresomarì (rosmarino). Misto a coce lo cece, dopo ‘na menz’oretta, la vergara ce mittia u’ spicchju d’aju e ‘na rametta de tresomarì che, però, dopo un quartu d’ora vinia leati. A ‘sta menèstra ce se gnuggnia (aggiungeva) li tacchitti, o pure ce se ‘nzuppava lo pa’, o ancora, la vergara mittia su li funni de li piatti che fetta de pa’, po’ sopre ce vuttava le ramajolate de menèstra”.

☆

“Chj cucina co’ le frasche, la menèstra sa de fumo”.

☆

“La menèstra longa sa de fumo”.

☆

“Sempre la stessa minestra manna lu maritu all’osteria”.

☆

“Non c’è pegghjo minestra de quella de li frati”

☆

“C’era chj dentro ‘gni tipu de minestra ce mittia lo vi’, un vecchjé’ de vi’ ruscio”. Se dicia che jutava a digirì’ “l’occhj” de lo grasso dentro lo vrodo”.

☆

“Chj mette lo vi’ dentro la minestra / saluta lu medicu da la finestra”.

