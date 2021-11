Lotta alla violenza di genere

in pillole digitali

MACERATA - Iniziativa dell'associazione Red, ha approfondito il tema della vittimizzazione secondaria operata dai giornali quando si raccontano episodi di violenza contro le donne

Tra le buone pratiche della vita digitale, la lotta alla violenza di genere (online e non solo) è una delle priorità di Red – Rete educazione digitale. Anche in questo 2021, l’associazione ha deciso di lanciare una serie di pillole dedicate appunto alla lotta alla violenza di genere. Come ogni anno è stato scelto un tema: in questo caso la vittimizzazione secondaria spesso operata dai giornali quando si raccontano episodi di violenza contro le donne. “Carta Straccia- come non raccontare la violenza di genere” è infatti il titolo di questa serie di interventi che in un video che vede protagoniste tante personalità e professionalità della regione: Cinzia Grucci (presidente Corecom Marche), gli avvocati Barbara Pantanetti, Anna Di Cosmo, Benedetta Pugnali e Mariangela Ascenzi , Ivana Staffolani per Age (associazione genitori Marche), Erika Belelli (psicologa psicoterapeuta), Lucia De Luca (attrice), Lucia Nardi in arte LuNa (scrittrice), Ninfa Contigiani (docente di Storia della legislazione sociale ad Unimc) e Paola Formica (docente e avvocato).

Il montaggio è stato realizzato dal Liceo artistico di Macerata e da Alessandro Daniele. Il progetto è stato organizzato e gestito da Daniele Raffaele e Daniela Zepponi, rispettivamente presidente e vice presidente di Red, che dicono: «Come portatrice di educazione digitale e diritti, Red non poteva che impegnarsi in prima persona contro ogni forma di violenza, soprattutto contro la violenza di genere, che in rete rischia di sottoporre le vittime ad ulteriori forme di violenza, come appunto la colpevolizzazione di chi colpevole non è». E’ possibile trovare i video su Youtube, Facebook e Instagram:

Ogni giorno dal 22 al 28 novembre saranno pubblicati i contributi realizzati.

