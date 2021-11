Tolentino ritrova il sorriso:

Nonni e Capezzani stendono il Matese

SERIE D - I cremisi vincono 2 a 1 grazie al colpo di testa del difensore e al rigore del centrocampista. Nel finale Alfageme riapre la partita e Ricamato centra la traversa. I ragazzi di Mosconi salgono a quota 15, a metà classifica

21 Novembre 2021 - Ore 16:41 - caricamento letture

Il Tolentino supera all’inglese (2 a 1) il Matese e riscatta la pesante sconfitta di domenica scorsa a Fano. Al Della Vittoria i cremisi vincono lo scontro diretto e scavalcano gli avversari nella classifica del girone F di Serie D. I ragazzi di Mosconi respirano e salgono a quota 15 punti, allontanandosi dalla zona playout e avvicinandosi a quella playoff. Nell’undicesima giornata d’andata sono decisivi Nonni e Capezzani, con un gol per tempo. Nel finale Alfageme (gol su rigore) e Ricamato (traversa) spaventano il pubblico locale. Domenica prossima il Tolentino sarà di scena a Castelfidardo.

La cronaca. Alla prima vera occasione (16′) i cremisi sbloccano il risultato: angolo di Severini e colpo di testa vincente di Nonni. Un’altra grande chances per i padroni di casa capita all’ultimo minuto della prima frazione. Discesa centrale di Severini, il quale serve Zammarchi che piazza la palla sul palo lontano ma Del Giudice salva con un bell’intervento di piede. Il Tolentino fa la partita anche nella ripresa e dopo otto giri di lancette trova anche il raddoppio. Setola atterra in area Severini: Capezzani dal dischetto spiazza Del Giudice e firma il 2 a 0. Più tardi, al 21′, Miccoli prova il diagonale rasoterra da fuori area, la sfera attraversa tutta l’area ma si spegne sul fondo. I ritmi non sono altissimi ma i ragazzi di Mosconi insistono. Al 32′ Nonni svetta e colpisce di testa, Del Giudice respinge e un giocatore cremisi insacca in tap in ma l’arbitro annulla per un precedente fallo del difensore centrale umbro. Proprio nel finale, però, il Tolentino rischia di buttare via i tre punti. Al 41′ Nonni è protagonista in negativo e atterra in area Alfageme, che si incarica della battuta: Bucosse intuisce il rigore ma non può fare nulla (2 a 1). Il Matese tenta il tutto per tutto e nel primo minuti di recupero Ricamato colpisce la traversa piena, poi blocca Bucosse. Dopo cinque minuti di sofferenza il Tolentino vince ed esulta.

Il tabellino:

TOLENTINO: Bucosse, Nonni, Salvatelli (25′ s.t. Cicconetti), Bonacchi, Miccoli, Strano, Mengani (12′ s.t. Stefoni), Tortelli, Zammarchi (20′ s.t. Padovani), Severini, Capezzani (40′ s.t. Rozzi). A disp.: Marricchi, Fofana, Lattanzi, Pagliari, Moscati. All.: Mosconi.

MATESE: Del Giudice, Riccio (1′ s.t. Iannetta), Setola, Fabiano, Congiu, Masi (29′ s.t. Hafiane), Scacco (19′ s.t. Modesto (43′ s.t. Andreassi)), Ricamato, Ricci, Langellotti, Alfageme. A disp.: Martino, Esposito, Riggio, Tretola, Tribelli. All.: Urbano.

TERNA ARBITRALE: Gallo di Castellammare di Stabia (Longobardi di Castellammare di Stabia – Minichiello di Ariano Irpino)

RETI: 16′ p.t. Nonni, 8′ s.t. Capezzani, 42′ s.t. Alfageme

