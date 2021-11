Italia Viva arriva a Civitanova

in vista delle elezioni:

il coordinatore è Luca Doria

POLITICA - Incontro per discutere sia dei temi di politica nazionale che locale, di proposte per i futuri scenari cittadini: «Siamo pronti a metterci in gioco e ad interloquire con tutte le forze che condividano i nostri valori e che abbiano a cuore la città»

Italia Viva sbarca a Civitanova, nominato il coordinatore, è Luca Doria. Il partito di Matteo Renzi inizia a mettere radici in città in vista delle elezioni amministrative. E lo fa intanto nominando un coordinatore. Alle scorse elezioni regionali Italia Viva aveva ottenuto in città 300 voti e candidato la civitanovese Natali Conestà. In un incontro si è discusso sia dei temi di politica nazionale che locale, di proposte per i futuri scenari cittadini. «Italia Viva Civitanova Marche vuole essere un punto d’incontro vivace di persone, di temi, idee, aperture, innovazioni rivolte alla politica, sia locale che nazionale, con contributi da inviare ai vari comitati e cantieri che compongono e contraddistinguono il nostro voler fare. Per Civitanova siamo pronti a metterci in gioco e ad interloquire con tutte le forze che condividano i nostri valori e che abbiano a cuore la città» spiegano in una nota.

