Gioventù Musicale,

domenica il primo concerto

CAMERINO - La 51esima stagione concertistica è in programma dal 21 novembre al 5 dicembre, con tre date programmate all’accademia della musica "Franco Corelli". Primi ospiti la violinista Clarissa Bevilacqua e il pianista Federico Gad Crema

19 Novembre 2021 - Ore 13:42 - caricamento letture

Domenica 21 novembre riprenderanno a Camerino i concerti della Gioventù Musicale. Nel 2021, a causa della pandemia, la rassegna è stata spostata in questo periodo, rispetto all’usuale programmazione invernale-primaverile, in modo da non interrompere l’annualità e il servizio culturale a favore della città e del suo territorio. La Gmi proporrà dunque la sua 51esima stagione concertistica dal 21 novembre al 5 dicembre prossimi, con tre date programmate di domenica pomeriggio all’accademia della musica “Franco Corelli” di Camerino, gentilmente concessa. Una quarta data sarà invece riservata alle scuole cittadine, con una lettura-concerto dedicata a Dante, il 9 dicembre, a cura dell’attrice Elena Zegna e del flautista Ubaldo Rosso.

Il cartellone ospiterà alcuni dei migliori giovani talenti, vincitori di concorsi internazionale. Si inizierà il 21 novembre con due promettenti e già affermati giovani musicisti italiani: la violinista Clarissa Bevilacqua e il pianista Federico Gad Crema. Clarissa è risultata vincitrice del primo premio al prestigiosissimo Concorso Mozart di Salisburgo (nel 2020), Federico si è distinto in vari concorsi e recital negli Stati Uniti e di recente al teatro alla Scala di Milano. In programma musiche di Mozart, Janáček e Debussy. Il 28 novembre la rassegna proporrà un interessante ensemble di sassofoni, il Mestizo Quartet. Il nome del gruppo descrive perfettamente la diversità globale di questo quartetto, del quale fanno parte membri da Israele, Costa Rica e Stati Uniti. Il Mestizo Quartet ha vinto recentemente diversi premi e si è esibito al Festival Dei Due Mondi di Spoleto e in altri festival in Italia. Il terzo concerto, programmato per il 5 dicembre, vedrà invece la partecipazione del quartetto d’archi Dulce in Corde, con un programma dedicato a Mozart e Prokofiev. Il significato letterale “dolcezza nel cuore”, gioca sull’equivoco dato dalla parola “corde” che appunto significa “cuore”, ma ricorda le corde degli strumenti. Dolcezza, quindi, del cuore che si riflette nella dolcezza del suono. L’ensemble è formato dalle violiniste Da Won Ghang e Marina del Fava, dalla violista Elisa Barsella e dalla violoncellista Rachele Nucci. Formatesi alla prestigiosa accademia “Stauffer” di Cremona, nel 2020 il quartetto è stato selezionato per aderire alla rete de “Le dimore del quartetto”, un’impresa culturale creativa che sostiene giovani ensemble cameristici internazionali nell’avvio alla carriera. Sostengono la 51esima stagione concertistica della Gmi il ministero della Cultura, la regione Marche, il comune di Camerino, l’università di Camerino e lo sponsor Contram. I biglietti, dal costo di 10 euro (intero) e 5 eueo per gli universitari, potranno essere acquistati direttamente sul luogo del concerto un’ora prima dell’inizio. Per gli under 18 l’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni: 3383821153, 3312233904 e gmi_camerino@libero.it.

