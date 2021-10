Premio Cultura Unitre

a Umberto Piersanti

CIVITANOVA - La cerimonia si svolgerà sabato 30 ottobre alle 16.30 al teatro Annibal Caro. Per l'occasione in scena anche la rappresentazione teatrale Anime perse tratta dalla raccolta di racconti del poeta

28 Ottobre 2021 - Ore 14:20 - caricamento letture

A Umberto Piersanti il premio Cultura Unitre. Il riconoscimento verrà consegnato sabato nel corso di una cerimonia pubblica che apre anche l’nno accademico dell’Università delle tre età. Per l’occasione in scena all’Annibal Caro la rappresentazione teatrale ispirata da Anime perse, racconti del poeta Piersanti sulla malattia mentale e il crimine. Di premi Umberto Piersanti ne ha ricevuti tanti grazie al suo talento e alla raffinatezza dei suoi versi. L’ultimo riconoscimento in ordine di tempo arriva dall’Unitre che sabato pomeriggio conferirà il riconoscimento nato tre anni fa per segnalare le personalità che a livello locale hanno operato nell’ambito della cultura. A spiegare le motivazioni questa mattina Marisa Castagna presidente Unitre assieme al regista Andrea Anconetani e all’assessore Barbara Capponi: « Il premio è un riconoscimento a chi si è impegnato nel campo delle arti, della cultura e spettacolo – ha detto Castagna – Umberto Piersanti è un poeta marchigiano di spessore che ha portato a Civitanova la scuola di poesia. Con la giuria composta da Enrica Bruni (già vincitrice del premio nella sua prima edizione), Stefano Papetti e Valentina Cannizzaro abbiamo voluto che fosse lui a ricevere il premio. La cerimonia di consegna aprirà anche ufficialmente l’anno accademico dopo anno sabbatico in cui siamo stati costretti a sospendere le lezioni in presenza». Sabato 30 a partire dalle 16.30 al teatro Annibal Caro oltre alla consegna un pomeriggio ricco di appuntamenti: ad arricchire il programma infatti ci saranno le esibizioni dei ballerini della scuola di danza di Sara Gagliardini Laboratorio danza 2.0 Claudia Brunelli, Ilaria Clementi, Riccardo Crescente, Giorgia Di Giacomi, Elisa Grandicelli. A seguire lo spettacolo teatrale “Anime perse” tratto dall’omonimo libro di Piersanti: «Anime perse riprende alcuni racconti presenti nel libro di Piersanti anime – spiega il regista Andrea Anconetani – 4 per la precisione. Sono storie vere, ambientate nelle Marche e l’ultima parla anche di Civitanova. Sono le vite di criminali psichiatrici incapaci di intendere e di volere che stanno scontando la pena in una casa di recupero del Montefeltro. Ho voluto lasciare intatta la dimensione letteraria e scelto 4 racconti con due protagonisti maschili e due femminili. In scena gli attori Maddalena Fenucci e Michele Salvatori». «Fare cultura è oggi più che mai necessario – ha concluso l’assessore Barbara Capponi – la pandemia ha segnato lo spartiacque tra la vita prima e la vita di dopo e ciò che può salvarci è proprio l’arte. Apprezzo la scelta di legare il riconoscimento ad un artista con altre forme di arte ed è un piacere ospitare queste iniziative e associazioni come questa che sono un valore aggiunto per la città.

