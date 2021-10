Prima delibera della giunta Michelini,

oltre 5mila euro di interventi al cimitero

PORTO RECANATI - La cifra prelevata dal fondo di riserva e destinata all’acquisto di nuove scale e di materiale per la manutenzione dei viali

18 Ottobre 2021 - Ore 21:00 - caricamento letture

Prima riunione della giunta comunale di Porto Recanati, guidata dal neo sindaco Andrea Michelini, e prima delibera. Riguarda la decisione di prelevare dal fondo di riserva di una cifra pari a 5.500 euro per realizzare interventi urgenti al cimitero. Nel dettaglio, la somma è destinata all’acquisto di nuove scale e di materiale per la manutenzione dei viali. «Per non gravare troppo sulle spese, invece, è stato stabilito che i lavori non saranno affidati a ditte esterne ma verranno svolti in economia dai dipendenti comunali – si legge in una nota dell’Ente- .Il grave stato di necessità in cui versa il civico cimitero, con l’approssimarsi della Commemorazione dei defunti, ha reso necessario e non rinviabile il provvedimento dell’amministrazione Michelini, che ha tra gli obiettivi primari quello di programmare in modo razionale gli interventi di cui il cimitero ha bisogno per raggiungere uno stato di decoro permanente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA