Montaggio gru in piazza Vittorio Veneto,

lunedì chiusa la Mozzi Borgetti

MACERATA - L'ordinanza della Polizia locale

1 Ottobre 2021 - Ore 17:30

Nota del Comune di Macerata:

Lunedì 4 ottobre la Biblioteca Mozzi Borgetti sarà chiusa al pubblico per il montaggio di una gru a servizio del cantiere edile aperto in piazza Vittorio Veneto per i lavori di restauro dell’adiacente chiesa di San Giovanni.

Il Comando della Polizia locale, sempre per il montaggio della gru, ha anche emesso un’ordinanza che dalle ore 6 del 3 ottobre fino al termine dei lavori prevede:

– piazza Vittorio Veneto, su tutta la piazza e corso Repubblica ultimo tratto (spazi riservati ai residenti e spazi riservati ai motocicli) divieto di sosta con rimozione forzata;

– piazza Vittorio Veneto, divieto di transito e obbligo di direzione “sinistra”, all’intersezione con via Padre Matteo Ricci e divieto di transito ai pedoni nella piazza con obbligo di passaggio sotto le logge del palazzo della Provincia;

– via Domenico Ricci, divieto di transito e obbligo di direzione “dritto”, all’intersezione con via XX Settembre per i veicoli provenienti da quella direzione;

– via Crescimbeni, divieto di transito, nel tratto interessato dai lavori, ai pedoni diretti in piazza Vittorio Veneto.

