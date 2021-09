Nozze d’oro per Umberto e Delia,

stesso cognome

prima di sposarsi

CIVITANOVA - I coniugi Garbuglia festeggiano con parenti e amici l'importante traguardo

12 Settembre 2021 - Ore 10:02 - caricamento letture

Nozze d’oro per Umberto e Delia Garbuglia. Cinquant’anni di amore e dedizione al lavoro e alla famiglia. Mezzo secolo fa come oggi, 12 settembre Umberto Garbuglia, civitanovese, classe 1944 coronava il sogno d’amore con Delia Garbuglia, di Morrovalle.

Non condividevano solo lo stesso cognome, ma anche la stessa visione del mondo e gli stessi ideali. Incontratisi giovanissimi durante uno di quei balli che negli anni ’60 si organizzavano nelle case da allora non si sono più lasciati e hanno cresciuto con amore i due figli: Gianluca, dottore in economia e commercio con incarichi dirigenziali nel settore bancario ed Erika impiegata da molti anni in un importante gruppo calzaturiero. Oggi Umberto e Delia non sono festeggiati solamente dai figli, ma anche dai loro 4 nipoti: Matteo, Martina, Serena e Alice. Tanti amici e parenti hanno voluto ritrovarsi in una conviviale per festeggiare Umberto e Delia a cui riconoscono il ruolo di esempio su come affrontare la quotidianità mediante piccoli “grandi” gesti, la pacatezza, la riservatezza, la sobrietà senza ostentazione, la dedizione per il lavoro, la propensione verso gli altri e il bene altrui. Da parte del genero e dei figli gli auguri per un futuro lungo e sereno, ancora ricco di soddisfazioni.

