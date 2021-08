Treia, l’estate degli eventi

prosegue con Tosca al teatro

L'APPUNTAMENTO con la cantante sabato 4 settembre alle 21. Tutte le manifestazioni in programma fino al primo weekend di ottobre

L’estate è ancora lunga nella città del bracciale, anche dopo la fine del mese di agosto Treia continuerà ad offrire proposte e iniziative. Si arriverà fino al primo weekend di ottobre con in calendario ben 12 appuntamenti. Dopo il successo dello spettacolo musicale Tangos an at exibition di mercoledì sera (il secondo del circuito Mat Mc), sabato 4 settembre (rinviato a data da destinarsi l’evento sulla presentazione del libro “Corrado I d’Antiochia” e la visita della storica “Porta Vallesacco” con il circuito Noi Marche Borghi Aperti) alle 21 al teatro comunale di Treia (e non più all’Arena Carlo Didimi) il terzo e ultimo spettacolo treiese di Mat Mc con Tosca, uno degli appuntamenti clou dell’estate treiese; i biglietti degli spettacoli della Rete Musicale dei Teatri Storici della Provincia di Macerata per lo spettacolo musicale del 4 settembre sono già disponibili sul circuito Ciaotickets, ma potranno essere anche ritirati in loco la sera stessa del concerto. L’estate 2021 ha segnato anche il ritorno delle sagre: dopo il successo a Chiesanuova di Treia con la 32° edizione della Festa di San Vito e la 2° sagra dei Frascarelli, occhi puntati da venerdì 27 a domenica 29 agosto a Camporota per la 33° edizione della Sagra del Maialino alla Brace: si inizia il 27 alle 21.30 con la commedia dialettale “Occhio a Juà” della compagnia teatrale Don Valerio Fermanelli, il 28 alle 21.30 spettacolo musicale con Andrea Bonifazi e domenica 29 alle 11 benedizione della campagna, Messa e ritrovo dei nati a Camporota, inizio distribuzione maialino alla brace, dalle 18 gruppo folk “Lì Pistacoppi” di Macerata e alle 21.30 spettacolo musicale con i ballerini della New fashion Gia.Man. dance. Ecco tutti gli altri appuntamenti: 30,31 agosto 1,2,3 settembre camposcuola SS. Crocifisso “Mission Impossible”. 1,2,3,7 settembre festival Symbola. 5 settembre Fiera Passo Treia e 8 settembre Festa Religiosa (Madonna del Ponte). 6,8,13,15 settembre corso scacchi (aula multimediale). Sagra Polenta (Santa Maria in Selva) 18,19,24,25,26 settembre. 21,23,28,30 settembre e 5,7,12,14,19 ottobre corso fumetto (aula multimediale). Corsi defibrillatore Croce Rossa 25,26 settembre, 2,3 ottobre (aula multimediale). Festival Carne Bovina Razza Marchigiana (Santa Maria in Piana) 1,2,3 ottobre. 3 ottobre Campionato Regionale Mtb Enduro Marche Series Round 1: San Lorenzo di Treia / MuddyBikeTeam. Infine giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 settembre, all’interno del circuito regionale Marchestorie, sui racconti e tradizioni dei Borghi marchigiani, lo spettacolo “Storie del Garzon Bennato. Carlo Didimi e Giacomo Leopardi: immagini e parole all’ombra dell’Arena” della Compagnia Fabiano Valenti di Treia e della Compagnia Don Valerio Fermanelli di Camporota con la regia di Francesco Facciolli, dalle ore 19 e dalle ore 21 al Teatro comunale.

