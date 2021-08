Castelli torna a Caldarola:

sul piatto la Pedemontana

e teatro comunale

VISITA - L'assessore regionale nell'entroterra maceratese. Il sindaco Giuseppetti e l'amministrazione «hanno particolarmente apprezzato la disponibilità e la concreta attenzione rivolta al paese»

L’assessore regionale Guido Castelli, recentemente nominato rappresentante della conferenza unificata nella cabina di regia per il rilancio turistico culturale ed economico delle zone del sisma, è tornato oggi a Caldarola per un incontro fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che fa seguito alle precedenti visite. Nel corso della riunione si è nuovamente affrontato il tema prioritario della realizzazione della bretella viaria cittadina, che costituirà il primo tratto della Pedemontana delle Marche, per la quale il Comune ha presentato un progetto specifico nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo. In merito, «l’assessore ha ribadito il pieno appoggio e sostegno della Regione – si legge nella nota -, che crede molto nell’iniziativa e nello sviluppo che questa nuova infrastruttura potrà portare a tutta l’area dell’alto maceratese e dell’intera Regione stessa, illustrando lo stato di avanzamento del complesso iter che dovrebbe portare all’approvazione della proposta ed al suo conseguente finanziamento». Si è poi rappresentata all’assessore la situazione del teatro comunale, i cui lavori di ricostruzione post sisma sono ormai conclusi e dell’esigenza di disporre dei fondi ulteriori necessari al completamento di tutte le complementari opere di restyling ed adeguamento degli interni, per poterlo finalmente restituire alla cittadinanza nel suo rinnovato splendore. Castelli anche in questo caso ha mostrato di comprendere l’esigenza di completare quest’opera di rilevanza culturale e sociale assoluta per il paese ed «ha assicurato la disponibilità dell’ente a stanziare i fondi necessari al completo ripristino del teatro, con tempistiche che saranno definite nei prossimi giorni», specifica la nota. Il sindaco Giuseppetti e tutta l’amministrazione comunale «hanno particolarmente apprezzato la disponibilità e la concreta attenzione rivolta dall’assessore a Caldarola, ripromettendosi di aggiornarsi nuovamente con lui e la Giunta regionale nei prossimi giorni, in modo tale da seguire passo per passo questa fase cruciale, nella quale l’assegnazione delle ingenti risorse europee e nazionali stanziate per la ripartenza post terremoto assume carattere decisivo per il futuro delle realtà locali, in particolare per quelle come la nostra, particolarmente colpite dal sisma del 2016», conclude la nota.

