SONO ARRIVATI anche dall'estero, per l’intera settimana seguiranno il seminario di approfondimento tenuto a Porto Sant’Elpidio di Corrado Croceri del dojo Kenshiro Abbe di Corridonia e del maestro Hiroshi Katanishi

Il judo marchigiano riparte dal 13esimo Tre Torri International Judo Summer Camp del maestro Corrado Croceri.

Sono arrivati da tutta Italia, e anche dall’estero, gli oltre 65 judoka che per l’intera settimana seguiranno il seminario di approfondimento tenuto a Porto Sant’Elpidio dal maestro del dojo Kenshiro Abbe di Corridonia e del maestro Hiroshi Katanishi, ospite fisso della manifestazione da svariati anni. Un vero successo per una disciplina che, a causa delle sue prerogative di contatto tra gli atleti, ha faticato più di altre a ripartire dopo il Covid. «Il Tre Torri è un evento ormai fortemente consolidato a Porto Sant’Elpidio visto che da molte estati si svolge nel nostro palazzetto dello sport – spiega l’assessore Emanuela Ferracuti -. Poterlo svolgere con così tanti iscritti dopo questi due anni difficili è senza dubbio un ottimo segnale di ripartenza anche per la nostra città».

Tra le autorità arrivate a salutare i partecipanti anche Marco Masi, presidente Filjkam Marche, e Angelo Mercanti, presidente del settore judo. «Quando si parla di ripartenza bisogna anche trasformare le parole in fatti – spiega Masi -. Il fatto che anche quest’anno si stia svolgendo il Tre Torri è indice di una volontà che non si arresta davanti alle difficoltà. È senza dubbio un impegno degno di lode». «Cercheremo di inserire dall’anno prossimo il Tre Torri negli eventi formativi regionali – aggiunge Angelo Mercanti -. Il livello di questo stage è molto alto, anche grazie alla presenza del maestro Katanishi, che impreziosisce l’appuntamento».

