La Rappresentante di Lista

in concerto a Lunaria,

sold out la tappa nelle Marche

RECANATI - "My mamma tour" in programma per giovedì 22 luglio ha già registrato il tutto esaurito. La band di Amare è pronta a far scatenare piazza Leopardi con un'esibizione al di fuori degli schemi

La Rappresentante Di Lista sarà in concerto con la data a Lunaria, a Recanati, giovedì 22 luglio. Dopo l’avventura al festival di Sanremo 2021 con “Amare”, già certificata “disco di platino” e per mesi ai vertici delle classifiche radio, il viaggio del quarto album My Mamma arriva a Recanati con un’altra data sold out del tour italiano. Un successo inarrestabile pronto a travolgere anche piazza Leopardi.

La band formata da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina è reduce dalla recentissima pubblicazione del nuovo singolo “Vita”, dal 9 luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano è l’entusiasmante descrizione di un viaggio fuori dagli schemi e ruota sul ritornello “sei felice o sei complice”, citazione diretta di una poesia del poeta palermitano Nino Gennaro. Cos’è la felicità? È vita, un sentimento assoluto, senza compromessi o complicità, il superamento di una società dove le difficoltà e le paure fanno parte del menù principale e obbligato. “Vita” con il suo ritmo incalzante e suadente, è uno slogan scandito in musica. La sua essenza è contagiosa grazie anche all’electropop raffinato di DRD (già Dardust, al secolo Dario Faini) in collaborazione con Papa D & Piccola Cobra (già produttori del disco).

Nuovi paesaggi, nuove canzoni, nuovi racconti: “urlare dopo avere pianto” è il verso di Amare che diventa – in occasione del ritorno live – claim di un’urgenza desiderata e necessaria. Quella del palcoscenico è per La Rappresentante Di Lista la dimensione più naturale, forse l’unica davvero possibile. E, dopo quest’ultimo anno, questo ritorno assume un significato ancora più importante: quello del My Mamma tour estate 2021 porta uno spettacolo potente, completo, un nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico.

Per La Rappresentante Di Lista è l’occasione di tornare a suonare dal vivo full band: la formazione prevede, oltre alla cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano, chitarra, basso, sassofono e cori), Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra elettrica e acustica, percussioni e cori) e Roberto Calabrese (batteria).

