Albino Massaccesi confermato nel Cda

della Lega Pallavolo Serie A,

Massimo Righi rieletto presidente

LO STORICO dirigente maceratese della Lube resta ai vertici del volley

13 Luglio 2021 - Ore 17:28 - caricamento letture

Oggi alla sala congressuale del Savoy Hotel Regency a Bologna, Albino Massaccesi, vice presidente e amministratore delegato di A.S. Volley Lube, è stato confermato dall’Assemblea dei Club nel Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A. La nomina è avvenuta contestualmente alla rielezione di Massimo Righi come presidente di Lega Pallavolo Serie A.

“Sono tanti anni che porto il mio contributo nel Consiglio di Lega – ricorda Massaccesi – Entrai per la prima volta nel ’94. Poi, seppur con qualche pausa, ho cercato di sostenere sempre il movimento in modo attivo. Facevo parte anche del precedente Consiglio, che però era stato costituito per un periodo determinato in una fase di emergenza. Il nuovo Cda resterà in carica per tre anni. Questo è il segnale di un ritorno alla normalità e alla progettualità di più ampio respiro”.

Conferme e new entry nel nuovo Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A. Sono stati votati Filippo Maria Callipo (Vibo Valentia), Lucio Fusaro (Milano), Albino Massaccesi (Cucine Lube Civitanova), Catia Pedrini (Modena), Stefano Santuz (Padova) e Gino Sirci (Perugia) in quota SuperLega, per la Serie A2 Angelo Agnelli (Bergamo) e Massimo d’Onofrio (Ortona) in quota Serie A2; Sergio Di Meo (Aversa) in quota Serie A3.

Il Consiglio, riunitosi in sessione separata una volta eletto, ha anche confermato Massimo Righi in carica come amministratore delegato e ha fissato l’elezione dei vicepresidenti alla prossima convocazione.

Presentato anche il bilancio preconsuntivo e approvato il budget per la stagione entrante.

Ieri, invece, la Commissione Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A ha concluso il controllo dei documenti forniti dalle 13 società aventi diritto a richiedere l’iscrizione in SuperLega Credem Banca 2021/22.

I Club in esame sono tutti risultati idonei. L’elenco inviato al Cda della Lega Pallavolo sarà proposto alla Federazione Italiana Pallavolo per ufficializzare le ammissioni al prossimo torneo della massima serie.

Elenco Club con denominazioni per la nuova stagione:

Cucine Lube Civitanova

Top Volley Cisterna

Allianz Milano

Modena Volley

Vero Volley Monza

Pallavolo Padova

Sir Safety Conad Perugia

Gas Sales Bluenergy Piacenza

Consar Ravenna

Prisma Taranto

Itas Trentino

Verona Volley

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

