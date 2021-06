Macerata Racconta

e Museo della scuola insieme

per bambini e formazione insegnanti

RASSEGNA - Le proposte nate dalla collaborazione all'interno della kermesse: a partire dal 30 giugno narrazioni, incontri in libreria, notte dei racconti e incontri per educatori

22 Giugno 2021

Si rinnova anche per questa decima edizione la collaborazione tra Macerata Racconta e il Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca” dell’Università di Macerata con le proposte in programma, dedicate alla formazione e gli appuntamenti pensati per i più piccoli. Ogni giorno, a partire dal 30 giugno, uno degli eventi del festival sarà accreditato come formazione professionale per insegnanti ed educatori. I cinque incontri sono con Daniela Raimondi, autrice del successo editoriale “La casa sull’argine” il 30 giugno alle 21,15 all’Orto dei pensatori, Dario Fabbri, giornalista ed editorialista di Limes con l’incontro di geopolitica sull’America dopo Trump il 1 luglio alle 17,30 alla Galleria Scipione, Franco Arminio poeta e paesologo di indiscussa fama il 2 luglio alle 18,30 presso il Bper Forum in Piazza Vittorio Veneto. Sempre nello stesso luogo la cinquina finalista del Premio Strega il 3 luglio alle 18,30, e infine gli scrittori e voci di Radio3 Nicola Lagioia e Loredana Lipperini il 4 luglio alle 17 all’Orto dei Pensatori. Tanti appuntamenti anche per bambini e bambine nel programma della decima edizione di Macerata Racconta, la festa del libro ideata e organizzata dall’associazione culturale conTesto in collaborazione con l’assessorato agli Eventi del Comune di Macerata, con il sostegno della Regione Marche e con il patrocinio dell’Università di Macerata, della Camera di Commercio delle Marche e della Provincia di Macerata. In calendario, da venerdì 2 a domenica 4 luglio, narrazioni, incontri in libreria e la Notte dei Racconti. Venerdì 2 luglio, nella Galleria Scipione alle 18, Lucia De Luca propone “Racconti di cose”, storie interattive per famiglie con bambini dai 6 anni. Sabato 3 luglio le librerie Bibidi Bobidi Book, Bottega del Libro e Del Monte, a partire dalle 18, accoglieranno i più piccoli con “Ti racconto una storia”, favole e laboratori per bambini dai 4 anni. Domenica 4 luglio, invece, alle 18, sempre nella Galleria Scipione, si terrà la presentazione dell’albo illustrato e musicato “Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa” con Elisabetta Garilli e realizzato da Carthusia Edizioni in collaborazione con Bper Banca. L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 3 anni e i presenti riceveranno in dono una copia dell’albo. Alle 21, all’Orto dei Pensatori, torna l’immancabile appuntamento con la Notte dei Racconti e il narratore Simone Maretti che racconterà “La famosa invasione degli orsi” in Sicilia di Dino Buzzati. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per i dettagli sugli incontri e le prenotazioni, dove necessario, consultare il sito www.macerataracconta.it .

