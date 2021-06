“Ciccio” Marchisio fra Lube e famiglia:

in arrivo il primogenito Alessandro

VOLLEY - Euforico per la vittoria di Scudetto e Coppa Italia, l’atleta biancorosso è vicino a una terza gioia: la compagna Sara è in attesa del loro primo bambino

16 Giugno 2021 - Ore 13:42 - caricamento letture

Per Andrea Marchisio, libero della Lube, la parola d’ordine per recuperare le energie in vista della prossima stagione è il relax in famiglia. Euforico per la vittoria di Scudetto e Coppa Italia, l’atleta biancorosso è vicino a una terza gioia, la più bella. La compagna Sara è in attesa del primogenito. Una notizia che il campione d’Italia ha divulgato sulle sue pagine social da pochi giorni, ma di cui tutti alla Lube erano a conoscenza già dalla notte dello Scudetto. Cambio chiave nei match in corso e tra i protagonisti della serie playoff con le sue giocate difensive, Marchisio al termine dei festeggiamenti del 24 aprile era salito su una sedia inneggiando al titolo appena vinto. Tra un coro e l’altro, lo specialista della seconda linea si era lasciato andare alle dediche di rito tenendo per il gran finale l’annuncio a sorpresa dell’imminente paternità. «Dopo un periodo a Civitanova sono stato qualche giorno in Puglia – racconta “Ciccio” Marchisio -, mentre in questo momento mi trovo in Piemonte. Divido le mie giornate tra studio, allenamenti soft e passeggiate in famiglia. L’importante è rilassarmi per arrivare carico alla prossima stagione.

Sto vivendo un periodo bellissimo e non solo per la doppietta con la Lube. Attendo la nascita di Alessandro e non perdo occasione per parlare con lui rivolgendomi al pancione della mia Sara. Ovviamente tengo d’occhio anche il volley mercato. Le nostre antagoniste si stanno rinforzando. Civitanova ha registrato qualche partenza illustre, ma non sta a guardare. Sono arrivati validi atleti insieme a un campione come Zaytsev che non ha bisogno di presentazioni. La data di chiusura delle trattative è lontana e credo ci sia ancora un colpo importante in canna. Potrebbero essere 13 le squadre al via? Voglio guardare il bicchiere mezzo pieno: le formazioni che giocano tante partite avrebbero un eventuale turno di riposo per ricarburare».

