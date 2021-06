Imprese nell’Alto Maceratese:

600mila euro dall’Unione Montana

ANNUNCIO di Alessandro Gentilucci, presidente della "Marca di Camerino", capofila dell’area interna che raggruppa 17 comuni. Da lunedì 7 giugno sarà possibile presentare una richiesta per un contributo a fondo perduto che coprirà il 100% delle spese sostenute, fino a un massimo di 3.500 euro

5 Giugno 2021 - Ore 19:47 - caricamento letture

«Oltre 600mila euro a favore delle imprese dell’Alto Maceratese»: è Alessandro Gentilucci ad annunciarlo, in qualità di presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino, capofila dell’area interna che raggruppa 17 comuni. Da lunedì 7 giugno sarà possibile presentare una richiesta per un contributo a fondo perduto che coprirà il 100% delle spese sostenute, fino a un massimo di 3.500 euro. «L’obiettivo è rafforzare la competitività economica del sistema imprenditoriale delle aree interne attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio – si legge nella nota -. Il contributo, concesso tramite procedura a sportello, sarà utilizzabile per lo sviluppo di prodotti e servizi in grado di rafforzare la capacità di risposta delle imprese ai fattori di crisi derivanti dall’emergenza sanitaria ancora in corso». «È un atto concreto a favore degli operatori economici del territorio, prima provati dall’emergenza del sisma, poi dal Covid 19 – sottolinea Alessandro Gentilucci, presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino, soggetto capofila dell’area interna Alto Maceratese -. Insieme agli altri sindaci abbiamo fortemente voluto questa iniziativa, per dare un segnale di vicinanza a chi ha deciso di restare e continuare ad investire creando sviluppo e opportunità di lavoro. La cospicua dotazione del bando rappresenta un segnale importante, per ridare fiducia a chi, nonostante le difficoltà, non ha mollato – prosegue Gentilucci -. Come aree interne continueremo su questa linea, supportando in ogni modo l’imprenditorialità e lo spirito di rinascita, perché vogliamo costruire un futuro qui, su questo territorio, soprattutto per i giovani, le famiglie e le nuove generazioni». La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle 9 di lunedì prossimo attraverso la piattaforma Sigef da microimprese che abbiano la sede legale e/o operativa nei comuni facenti parte dell’area Alto Maceratese: Bolognola, Castelsantangelo, Cessapalombo, Fiastra, Gualdo, Monte San Martino, Monte Cavallo, Muccia, Penna San Giovanni, Pieve Torina, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Serravalle, Ussita, Valfornace, Visso. Il bando è consultabile al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fesr/bandi/id_11498/4685

© RIPRODUZIONE RISERVATA