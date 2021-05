Sasso nelle Marche,

interrogazione al ministro:

«Simboli Lega nella locandina»

I DEPUTATI DEM Morani e Morgoni attaccano dopo la visita del sottosegretario: «Inaccettabile promuovere tali iniziative con simboli di partito»

I deputati dem Mario Morgoni e Alessia Morani interrogano il ministro dell’Istruzione in merito alla visita nelle Marche del sottosegretario Rossano Sasso per un confronto in Regione e con i sindaci delle aree terremotate sul tema scuola. «Le dichiarazioni stampa e il simbolo chiaramente riportato nella locandina politicizzano l’iniziativa identificandola con il partito della Lega – si legge nel documento – All’iniziativa, come riportato dalla stampa e dalla locandina, avrebbero partecipato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore Giorgia Latini, il commissario regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti, il vice presidente del gruppo consiliare Mirko Bilò e il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Marco Ugo Filisetti. Pur condividendo i temi messi in campo come la qualità dei progetti pilota, che la Regione Marche ha portato avanti e che, ad esempio nel caso degli impianti di aerazione delle scuole, per qualità ed innovazione sono stati recepiti dal Ministero e le iniziative sul sostegno dei servizi scolastici, sulla ricostruzione e la rinascita delle comunità terremotate è inaccettabile promuovere tali iniziative con simboli di partito – precisano in conclusione – Inoltre, il direttore generale dell’Ufficio scolastico delle Marche, nell’ultimo anno, è stato più volte al centro di polemiche per la divulgazione nelle scuole di messaggi diseducativi e la diffusione di una visione politicizzata e distorta di importanti fatti storici del nostro Paese». Morgoni e Morani intendono capire «quali iniziative di propria competenza il ministro interrogato intenda adottare in seguito ai fatti suesposti».

