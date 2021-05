“Magazzini aperti”

al parco archeologico

di Urbs Salvia

URBISAGLIA - Domani dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18, sarà possibile visitare gratuitamente i luoghi che ospitano affreschi inediti rinvenuti durante lo scavo del tempio-criptoportico della Salus Augusta

21 Maggio 2021 - Ore 15:49 - caricamento letture

“Magazzini aperti” al parco archeologico di Urbs Salvia. In occasione del Gran Tour Musei 2021, giunto alla 13esima edizione, domani sabato 22 maggio dalle 10 alle 12,30 e dalle 15.30 alle 18, sarà possibile visitare gratuitamente i magazzini che ospitano affreschi inediti rinvenuti durante lo scavo del tempio-criptoportico della Salus Augusta. L’evento è in collaborazione con il dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Macerata, con la Soprintendenza archeologica delle Marche, il comune di Urbisaglia e la società Meridiana che si occupa dell’accoglienza turistica al parco archeologico. Grandi e piccini potranno conoscere il lavoro di studio e ricerca che è dietro il mestiere dell’archeologo. Il grande interesse mostrato dal pubblico durante il primo appuntamento (ad inizio maggio) ha fatto sì che l’iniziativa venisse ripetuta. Quello del 22 maggio è solo uno degli eventi programmati, un’altra data è fissata per domenica 6 giugno e sicuramente altri appuntamenti verranno riproposti durante la stagione estiva.

