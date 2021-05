Consiglio marchigiani all’estero:

Soccio componente per l’Anci

RECANATI - L'assessora alle Culture e al Turismo entra a far parte dell'organismo, che ha il compito di promuove iniziative a favore degli emigrati, delle loro famiglie e discendenti, volte a conservare l'identità della terra d'origine e rinsaldare i rapporti culturali con la regione

20 Maggio 2021 - Ore 09:54 - caricamento letture

Rita Soccio, assessora alle Culture e al Turismo di Recanati, è stata scelta come componente per Anci Marche del Consiglio dei marchigiani all’estero. Il decreto del presidente della Giunta regionale ha individuato i componenti del Consiglio che viene rinnovato all’inizio di ogni legislatura e dura in carica fino all’insediamento del nuovo organismo. Il Consiglio dei marchigiani all’estero ha il compito di promuove iniziative a favore degli emigrati, delle loro famiglie e discendenti, volte a conservare l’identità della terra d’origine e rinsaldare i rapporti culturali con le Marche. Promuove la diffusione della conoscenza della regione nelle sue espressioni culturali, artistiche, naturalistico – paesaggistiche e sociali e lo sviluppo di rapporti economici, valorizzando la presenza della collettività marchigiana all’estero. Il consiglio presieduto dall’assessore regionale Carloni è formato da tre consiglieri effettivi per il Consiglio regionale, due per Anci Marche, dieci per l’Argentina, quattro per il Brasile, due per l’Uruguay, tre per gli Stati Uniti d’America, quattro per il Venezuela, cinque per il Canada, due per il Lussemburgo, quattro per il Belgio, sei per l’Australia, due per il Paraguay, tre per la Svizzera, tre per le organizzazioni regionali delle associazioni nazionali dell’emigrazione rappresentate nel Consiglio generale degli italiani all’estero (Cgie) operanti nelle Marche, due per le organizzazioni sindacali dei lavoratori, due per le associazioni dei datori di lavoro, due per gli istituti di patronato ed assistenza sociale, uno per le Università delle Marche – Crum, uno per l’Unione delle Camere di Commercio delle Marche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA