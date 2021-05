Messa in sicurezza del territorio

a rischio idrogeologico:

quasi tre milioni alle Marche

IL CONTRIBUTO assegnato ad oltre trenta enti locali della regione. Il deputato Patassini: «Un aiuto consistente che contribuirà al miglioramento delle infrastrutture dei nostri comuni»

«Un contributo concreto per l’efficientamento e la messa in sicurezza dei nostri territori: assegnati ad oltre trenta enti locali della regione Marche 2 milioni e 725mila euro dal Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022». Lo annuncia il deputato maceratese della Lega Tullio Patassini. «Le risorse sono finalizzate alla progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché ad investimenti di messa in sicurezza di strade. Un aiuto consistente che contribuirà al miglioramento delle infrastrutture dei nostri comuni».

