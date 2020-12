CIVITANOVA - L'annuncio dell'assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni: «un intervento cosi rimarchevole sull'alberatura dei due viali risale ad oltre 30 anni fa»

«Termineranno a ridosso delle festività natalizie i lavori di piantumazione in viale Vittorio Veneto e corso Matteotti. Durante quest’anno oltre 50 lecci, con un fusto di 18-21 centimetri di circonferenza e circa 4 metri di altezza, hanno sostituito le essenze che erano state abbattute senza un’adeguata sostituzione». È l’annuncio di Giuseppe Cognigni, assessore di Civitanova con delega alla sicurezza e alla cura urbana. Nel suo profilo Facebook spiega che «un intervento cosi rimarchevole sull’alberatura dei due viali risale ad oltre 30 anni fa. Procederemo quindi ad una pulizia accurata con l’idropulitrice, nonché ad un’igienizzazione completa dei marciapiedi. È per me motivo di orgoglio e soddisfazione vedere i frutti di un progetto ambizioso ma assolutamente fattibile che sta trasformando Civitanova nel Comune più verde della Regione. Due vie importanti del territorio urbano, via Indipendenza e via Aldo Moro, sono state alberate potendosi pregiare della nomenclatura di viale – sottolinea Cognigni -.

Tengo a ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di queste opere. Penso ai colleghi di Giunta che hanno appoggiato le mie proposte, ai dipendenti dell’Amministrazione comunale sempre disponibili e collaborativi, alle varie ditte esterne di fornitura molto professionali ed affidabili, a chi si occupa della pulizia della città preservandone decoro e gradevolezza, alle forze dell’ordine che mantengono le aree verdi luoghi sicuri e fruibili. Non ultimo, il mio ringraziamento va a tutti i cittadini che mi segnalano con solerzia le eventuali problematiche da risolvere o avanzano proposte su migliorie da porre in essere – conclude l’assessore al decoro urbano -. Queste festività natalizie non saranno purtroppo spensierate come avremmo desiderato, ma noi non smetteremo di prenderci cura della nostra amata Civitanova in attesa che presto torni la libertà a cui tutti aneliamo. Al servizio della mia città con passione».