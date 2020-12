Covid, si ferma il vivaio della Lube

VOLLEY - Il club biancorosso sospende l'attività del settore giovanile fino al 15 gennaio. Il responsabile Giampiero Freddi: «Potrei definire un’isola felice la nostra Academy, che non conosce ostacoli e continua a crescere. Nei prossimi giorni annunceremo nuove sinergie in Lazio e Toscana»

La Lube sospende le attività del settore giovanile fino al 15 gennaio 2021. La decisione è stata presa alla luce del Dpcm emanato il 3 dicembre e nel rispetto della nota federale divulgata il 5. L’emergenza sanitaria e la situazione di stallo hanno imposto un’ulteriore frenata al percorso di avvicinamento ai campionati di categoria, ma non hanno intaccato la vitalità della dirigenza biancorossa, che si appresta a presentare collaborazioni stimolanti e novità sul fronte dell’Academy. Il commento di Giampiero Freddi, responsabile del settore giovanile. «Per il volley giocato la situazione è complessa, ma la sicurezza e la prevenzione vengono prima di tutto. Potrei definire un’isola felice la nostra Academy, che non conosce ostacoli e continua a crescere: oltre alle collaborazioni in essere con le società marchigiane e all’intesa collaudata con Roomy Catania, fiduciaria per la Sicilia, e Volley Montichiari, fiduciaria per la Lombardia, nei prossimi giorni annunceremo nuove sinergie nel Lazio e nella Toscana – spiega Freddi -. Tappe importanti di una rete in continua evoluzione. Non certo scelte casuali, ma ponti diretti con realtà valide e meritevoli che mettono i giovani talenti sempre in primo piano».