LAVORI del Consorzio di Bonifica delle Marche a Penna San Giovanni e San Ginesio

Continuano gli interventi del Consorzio di Bonifica Marche per la manutenzione e la pulizia dei fossi e dei corsi d’acqua. Di recente, gli operai hanno portato a termine due lavori in provincia di Macerata, precisamente nei Comuni di Penna San Giovanni e San Ginesio. Nel primo caso sono state ripristinate la sezione idraulica e la funzionalità di un tratto tombato del fosso del Mulino, in località Pedegnano: qui, infatti, si era verificata un’ostruzione totale in prossimità di un attraversamento stradale, che provocava la fuoriuscita di acqua proveniente dal fosso e il relativo scorrimento al di sopra della strada. Un problema risolto dal Consorzio attraverso la riprofilatura del tratto a monte dell’attraversamento e il ripristino della funzionalità del tratto tombato sotto la strada, grazie all’utilizzo di un escavatore. Restando nel Maceratese, di recente è stato portato a termine anche l’intervento sul fosso Chienti 1036, nel Comune di San Ginesio. Dopo aver visionato il tratto interessato dalla segnalazione, è stata riscontrata un’eccessiva vegetazione ripariale e materiale litoide nell’alveo, che compromettevano il regolare deflusso. A quel punto è stata ripristinata la sezione idraulica, attraverso un intervento di pulizia delle sponde e dell’alveo che è stato portato a termine trinciando il materiale vegetativo vivo (canne e rovi) e morto (canne, ramaglie, rizomi) per un tratto di circa 100 metri con una larghezza media di 6,50 metri. Il materiale pietroso è stato rimosso con un escavatore e il materiale di risulta è stato sistemato sugli argini.