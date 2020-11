CASTELSANTANGELO - Dopo quattro anni dal sisma il cantiere della strada verso la chiusura, meteo permettendo. L'ultimazione dovrà aspettare infatti l'assenza di neve. Il presidente della Provincia Antonio Pettinari: «Una notizia importante non solo per i residenti ma per un intero comprensorio»

di Federica Nardi

Finiti i lavori lungo la provinciale Pian Perduto, che collega Umbria e Marche nel suggestivo percorso da Castelsantangelo a Castelluccio di Norcia. Un cantiere già imbiancato dalla neve a cui ora manca solo l’asfaltatura, meteo permettendo.

La strada è stata chiusa, tranne qualche pausa estiva regolata da semaforo a senso alternato, dal 2016. L’anno dei terremoti che con la loro devastazione colpirono anche la viabilità e anno in cui iniziò la trafila tecnica e burocratica che ha portato non poche lungaggini nei lavori a cura di Anas, costati sulla carta circa 14 milioni di euro. Quattro anni di attesa per le comunità locali che grazie a quella strada sono sempre riuscite, almeno pre Covid, a sostenere le attività economiche grazie all’afflusso di turisti diretti verso la Piana nota per la splendida fioritura.

Ora l’attesa, oltre che per la conclusione definitiva del cantiere, è per la comunicazione ufficiale di fine lavori e di riapertura. La neve potrebbe rallentare infatti l’asfaltatura, prevista per domani. Che sarà però effettuata non appena sarà possibile. Idem per le barriere che verranno installate contestualmente all’asfaltatura.

«Finalmente i lavori sono terminati – dice Antonio Pettinari, presidente della Provincia – La strada sarà restituita al territorio e alle comunità. Una notizia importante non solo per i residenti ma per un intero comprensorio. Domani mattina era prevista l’asfaltatura dei tratti che richiedevano un rifacimento della pavimentazione. Sarà eseguita appena il meteo lo permetterà».