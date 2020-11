APIRO - La replica alla denuncia dell'ex primo cittadino: «Eì infondata e non risponde al vero»

«Nell’esprimere tutta la mia solidarietà e un augurio di pronta guarigione alla familiare dell’ex Sindaco di Apiro Settimio Novelli, che conosco e so bene come sia impegnata ogni giorno al servizio degli altri insieme a migliaia di altri operatori, vorrei rilevare ancora una volta che la politica fatta di dileggio e disprezzo di un presunto avversario avvelena il clima e infonde nei cittadini una profonda sfiducia e genera pericolose incertezze». Inizia così la replica del sindaco di Apiro Ubaldo Scuppa all’ex primo cittadino Settimio Novelli, che aveva denunciato la mancata comunicazione del Comune al Cosmari dei positivi al Covid, con la conseguenza che i rifiuti contaminati non erano stati raccolti per 10 giorni. Una situazione che aveva coinvolto in prima persona Novelli, che in famiglia ha un contagiato e cinque persone in quarantena. «La denuncia dell’ex sindaco Novelli è infondata e non risponde al vero e per questo, nonostante non sia mia abitudine cercare l’esposizione mediatica, mi corre il dovere nei confronti dei miei concittadini di intervenire pubblicamente, per chiarire quanto segue – replica Scuppa – Come sindaco confermo che sono in possesso delle password di accesso al portale “Cohesion”, gestito dalla Regione Marche, che ha un’apposita sezione in cui vengono inseriti quotidianamente i nominativi dei soggetti risultati Positivi al Covid e delle persone poste in quarantena. Insieme a me pertanto possiedono le password di accesso due funzionari Comunali, uno dei quali è stato incaricato di estrarre i dati e di inoltrare il report quotidiano al Cosmari. Questa attività viene svolta in modo corretto, diligente e puntuale per cui tutti i dati dei soggetti interessati dalla segnalazione fatta dai Dipartimenti di prevenzione sono comunicati alla società che gestisce i rifiuti, al fine di procedere alla raccolta in modo protetto nel caso di positività o di quarantena. Anche per la persona risultata positiva all’interno della famiglia dell’ex sindaco Novelli la segnalazione è stata fatta in modo puntuale il 29 ottobre e altrettanto prontamente il giorno 30 ottobre si è proceduto a trasmettere il report dei nominativi presenti sul portale Cohesion. Tutto è tracciato agli atti – continua il sindaco – come risultante dai file delle comunicazioni elettroniche trasmesse al Cosmari in nostro possesso e facilmente consultabili. Dispiace ancora una volta che si faccia polemica inutile, volgare e violenta per denigrare qualcuno, coinvolgendo operatori che ogni giorno svolgono il loro lavoro in modo preciso e nel massimo rispetto della popolazione. I funzionari comunali non meritano di essere infangati e dileggiati, né Novelli, né da altri. Novelli ha dichiarato di aver telefonato correttamente al Cosmari per richiedere i kit che non gli erano stati consegnati – conclude Scuppa – ma avrebbe ben potuto telefonare in comune e parlare con il segretario Comunale o con il funzionario comunale incaricato di svolgere tale compito, operatore che tra l’altro lui conosce molto bene, perché è stato per 15 lunghi anni alle sue dipendenze, essendo stato Novelli assessore prima e sindaco poi del Comune di Apiro».