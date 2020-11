Montefano, nuovo medico di base

SANITA' - Alessandra Bertini sostituisce il dottor Travaglini che è andato in pensione qualche mese fa

Da oggi Montefano ha un nuovo medico di base, la dottoressa Alessandra Bertini, in sostituzione del dottor Travaglini che è andato in pensione qualche mese fa. «Giovane e preparata, Alessandra è nata a Treia, abita a Recanati, è sposata e mamma di una bellissima bimba, e svolge da diversi anni attività di guardia medica in tutta la provincia – si legge in una nota del Comune -. Ha quindi un’esperienza di tutto rispetto sia per le situazioni routinarie che di emergenza, in più conosce già bene parte della comunità montefanese avendo sostituito il dottor Pianesi due anni fa durante il periodo estivo. Svolgerà il suo lavoro al distretto sanitario di via Pallotta. L’Amministrazione Comunale informa coloro che desiderano iscriversi come assistiti dalla dottoressa Bertini che è necessario recarsi personalmente al distretto sanitario di Recanati muniti di documento d’identità e tessera sanitaria oppure inviare il modulo allegato, compilato in ogni sua parte e firmato in calce, insieme alla fotocopia fronte-retro del documento di identità e della tessera sanitaria, all’indirizzo civitanova.anagrafe@sanita.marche.it ». Angela Barbieri, sindaco di Montefano, commenta: «Con grande soddisfazione diamo questa notizia alla comunità, il pensionamento del dottor Travaglini – ma soprattutto la sua mancata veloce sostituzione – ha costretto molti nostri concittadini ad iscriversi ai medici di base di Recanati, con evidenti disagi dovuti agli spostamenti ed alle attese necessarie, soprattutto in periodi difficili come questi. Siamo riusciti nell’intento di avere sul nostro territorio un terzo medico che, con i colleghi dottor Pianesi e dottoressa Fiorillo, garantirà d’ora in avanti piena copertura sanitaria, competenza e disponibilità».