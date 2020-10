AVEVA 84 anni e si è spento oggi pomeriggio in seguito ad un malore. Dal 1973 al 1978 è stato primo cittadino del comune

Morto a 84 anni Domenico Capricciosi, che negli anni Settanta era stato sindaco di Montelupone. Dopo essersi sentito male, è stato portato in ospedale a Civitanova dove è morto alle 15 di questo pomeriggio dopo un arresto cardiaco. Molto conosciuto a Montelupone, dove si è impegnato prima come consigliere comunale, poi come sindaco (eletto con la Dc) tra il 1973 e il 1978, in seguito si era impegnato anche nella Pro loco. Bancario, aveva lavorato per Banca Marche e da alcuni anni era in pensione. Il funerale probabilmente lunedì. L’attuale primo cittadino, Rolando Pecora, ha scritto su Facebook: «Rivolgo a lui il nostro saluto più riconoscente. Esprimo a tutti i suoi familiari il cordoglio personale e della cittadinanza e il ringraziamento per avercelo “prestato” per il suo servizio di sindaco».